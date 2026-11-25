С 1 декабря Минпромторг перезапускает госпрограмму льготного автокредитования

Новая редакция программы заметно отличается от предыдущей, действовавшей до конца сентября.

Льготы по-прежнему распространяются на выпущенные в России машины с двигателем внутреннего сгорания, включая газомоторные. Однако порог локализации для участия в программе повышается с 2,5 тыс. до 3 тыс. баллов. Ценовой лимит остался прежним – не дороже 2 млн рублей.

Сохраняются размер скидки (20% по стране, 25% для Дальнего Востока) и перечень льготных категорий: медработники, педагоги, инвалиды, участники СВО и члены их семей. Для раненых бойцов СВО действует скидка 40% на автомобиль с ручным управлением. Семьи с двумя и более детьми получат базовую скидку 10% на машины с ДВС, а в регионах ДФО – 25% при наличии хотя бы одного ребенка.

Многодетным предлагаются дополнительные преференции: скидка 20% на семиместный автомобиль до 2,3 млн рублей с локализацией не менее 3 тыс. баллов, а для семей с пятью и более детьми – на микроавтобус от семи мест стоимостью до 4,5 млн рублей с локализацией не менее 3,2 тыс. баллов.

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Изменены правила для гибридов и электрокаров. Скидка 35% (не более 925 тыс. рублей) сохраняется только для высоколокализованных моделей с не менее чем 2,5 тыс. баллов. Для машин с локализацией от 1,2 тыс. баллов скидка составит 10% (не более 500 тыс. рублей).

Новым требованиям соответствуют практически весь модельный ряд АВТОВАЗа, ряд УАЗов и Sollers, кроссоверы Evolute i-SPACE и i-JOY, Voyah Free, Москвич 3 и электрический Москвич 3е. Амберавто А5, а также некоторые версии Соболя. За бортом остались Volga, Tenet, Jeland, Votour, минивэны SKM и Sollers SF1, Лада Аура и электрический Ларгус. Бренды Umo, Атом, Esteo, ROX и Deepal могли бы войти в программу, но пока не подтвердили баллы локализации.

Эксперты отмечают, что новые условия нацелены на углубление локализации. Производителям дают понять, что больше субсидий получит тот, кто глубже локализует производство.

Автоэксперт Игорь Моржаретто считает программу неидеальной из-за обязательного оформления кредита, а вице-президент НАС Антон Шапарин предлагает поднять ценовой потолок до 2,3-2,5 млн рублей и перейти на прямые субсидии через «Госуслуги».

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