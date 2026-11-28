«За рулем» объяснил, почему везти машину из Киргизии выгоднее до 1 января

Эксперт «За рулем» рассказал нюансы ввоза автомобиля в Россию из Киргизии.

С 1 января 2027 года Китай начнет требовать от автопроизводителей документально подтверждать наличие сервисных центров за пределами КНР, а также их способность обеспечивать обслуживание машин. При этом Минпромторг России в 2027-м собирается инициировать процедуру идентификации всех ввозимых машин — законодательная база под это уже сформирована, сейчас идет утверждение сроков.

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Когда нововведения заработают, это отразится на ценах – уже в январе они будут выше, так что машину выгоднее покупать до Нового года. При правильном выборе каналов поставки это все еще можно успеть сделать. Одним из таких каналов эксперт называет Киргизию.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– У этого канала два основных преимущества. Первое — выставленные на продажу машины уже находятся внутри ЕАЭС, что упрощает оформление документов. Второе — доставка обычно укладываются в две недели.

К цене самого автомобиля, естественно, добавляются оплата утильсбора, доставки, получения СБКТС и ЭПТС.

Киргизский маршрут выгоден еще тем, что импортеры могут указать в инвойсе более низкую стоимость товара, что снижает пошлину. Эту лазейку Минпромторг намеревался прикрыть еще весной, но она до сих пор открыта – идет согласование.

Вероятно, по этой причине Киргизия остается предпочтительным вариантом для покупки машин с моторами мощностью свыше 160 л.с. – 76% ввезенных за 9 месяцев 2026 года через Киргизию автомобилей именно таковы.

А что со ввозом машин из Белоруссии, Китая, Южной Кореи и ОАЭ, разбираемся в новой статье «За рулем».

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