Haval H7 HEV с расходом 5,35-5,8 л на 100 км дебютирует 27 ноября в Гуанчжоу

В Китае готовят публичную премьеру Haval H7 HEV. Она пройдет 27 ноября на автосалоне в Гуанчжоу, причем для модели это мировой дебют. На домашнем рынке автомобиль известен как Big Dog Plus.

Сам Haval H7 продается в КНР с 2023 года. Там его знают еще и как второе поколение Big Dog – в России эта модель носит имя Dargo. Обе машины, как и у нас, продаются параллельно, а не заменяют друг друга. Недавно российский H7 получил топовую версию «Космо».

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В прошлом году в Китае показали подзаряжаемый гибрид Haval H7 PHEV. Узнать его можно было по переработанной решетке радиатора с крупной надписью Haval по центру. Теперь GWM выводит более доступную модификацию HEV: она не требует подключения к зарядке.

Внешность и габариты Haval H7 HEV

Снаружи новый Haval H7 HEV почти повторяет прошлогодний PHEV. Главное отличие – нет прямоугольного лючка на правом заднем крыле, под которым у подзаряжаемой версии прятались разъемы. Причина проста: у HEV батарея не получает заряд извне.

Габариты не изменились: 4705 мм в длину, 1908 мм в ширину и 1780 мм в высоту. Колесная база – 2810 мм, в салоне пять мест. Клиренс заявлен на уровне 200 мм.

Геометрия кузова тоже осталась прежней: угол въезда 24 градуса, съезда – 30. Подвеска полностью независимая – стойки McPherson спереди и многорычажка сзади.

Силовые установки и версии Hi2 и Hi4

Под капотом у обеих версий стоит 1,5-литровый турбомотор на 156 л.с. и 243 Нм. Батарея небольшая – 1,53 кВт·ч. Привод может быть передним или полным, и от этого зависит состав гибридной системы.

Переднеприводная модификация называется Hi2. На передней оси у нее трудится электромотор на 177 л.с. и 295 Нм. Вместе с ДВС система выдает 333 л.с. и 535 Нм, а коробка – двухступенчатая DHT. Расход по WLTC – 5,35 л на 100 км, бак – 61 л.

Полный привод Hi4 получил два электромотора: передний на 109 л.с. и 170 Нм, задний на 204 л.с. и 260 Нм. Суммарно – 469 л.с. и 670 Нм. Здесь стоит 4-ступенчатая DHT, расход – 5,8 л на 100 км, бак – 55 л. Максимальная скорость у обеих версий – 170 км/ч.

Версии и цены Haval H7 в России

В России Haval H7 пока предлагают только с 2,0-литровым турбомотором на 231 л.с. и 380 Нм. С ним работает 7-ступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями. Привод – подключаемый полный, смешанный расход – 9 л на 100 км.

Кроссовер 2026 модельного года продается в трех комплектациях: «Премиум», «Техно+» и «Космо».

Цена вопроса – от 3 999 000 до 4 249 000 рублей. Со скидкой – 3 799 000-4 049 000 рублей.

О другом кроссовере, который набирает популярность в России, «За рулем» уже рассказывал.

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