Марков: Geely рассматривает возможность привезти в Россию кроссовер M9

Компания Geely просчитывает варианты выведения на российский рынок полноразмерного гибридного кроссовера M9. Этот автомобиль может стать флагманом китайской марки в РФ, рассказал заместитель генерального директора «Джили-Моторс» Алексей Марков.

Ближайшая новинка Geely в России – электрический хэтчбек EX2. Марков рассчитывает представить его на нашем рынке до конца 2026 года, а уже после этого очередь на дебюты дойдет до гибридных моделей марки, уточнил он.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

А вот выводить на российский рынок Geely M9 (она же Geely Galaxy M9) Марков считает оправданным. В Китае премьера машины состоялась в сентябре 2025 года. Габариты такие: 5205х1999х1800 мм, колесная база – 3030 мм. Шесть мест в салоне расставлены по схеме 2+2+2, багажник на 359 л при поднятом третьем ряду увеличивается до 1025 л, если задние сиденья сложить. Конкретные модели и сроки их возможного появления в РФ руководитель раскрывать не стал – пообещал, что все прозвучит в рамках официальных анонсов.

Перед водителем – компактный приборный дисплей, дополненный проекцией на лобовое стекло; по центру передней панели стоит 30-дюймовый планшет медиацентра, а пассажирам второго ряда положен откидывающийся экран. Оснащение богатое: система фирменного автопилота Geely, кресла с электроприводом, подогревом, вентиляцией, массажем и раскладными подставками, бесключевой доступ, двухсекционная панорамная крыша, холодильник – и это далеко не полный список.

Geely M9

Про EX2 Марков заметил: эта модель станет самым доступным электромобилем Geely в России. Длина хэтчбека – 4135 мм, колесная база – 2650 мм. Силовая установка мощностью 116 л.с. и крутящим моментом 150 Нм приводит в движение задние колеса, а тяговая батарея обеспечивает до 395 км пробега по циклу NEDC. Прайс-листы, правда, пока не рассекречены. Новинка дополнит линейку электрических и гибридных моделей Geely, где сейчас числятся кроссовер EX5 и гибридный кроссовер EX5 в версиях EM-i и EM-R.

Еще один штрих к планам: Geely запускает в России специализированную дилерскую сеть, сформированную исключительно для продажи и обслуживания гибридов и электромобилей. Под новый формат уже переоборудованы четыре шоурума в Москве и Санкт-Петербурге, причем отличительной особенностью таких центров станет длительный тест-драйв продолжительностью до 24 часов.

Geely M9

О новой модификации набирающего популярность в России кроссовера Geely «За рулем» уже рассказывал.