«Автодор» внедряет технологию распознавания транспорта с нечитаемыми госномерами

Камеры с ИИ на трассах «Автодора» будут распознавать машины с нечитаемыми номерами «по совокупности визуальных признаков».

«Сейчас у нас формируется своеобразный цифровой отпечаток транспортного средства. По совокупности визуальных признаков система может определить, что автомобиль с закрытым или нечитаемым номером соответствует машине, которая ранее уже проезжала по нашим дорогам», – рассказала заместитель председателя правления госкомпании по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации Виктория Эркенова на полях «Транспортной недели».

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Внедряя эту технологию, специалисты компании обрабатывали небольшое количество записей – и проверяли их вручную, отметила Эркенова.

По ее словам, система отработала безошибочно. А ситуации, при которых такая система окажется полезной, могут быть разными: например, иногда на трассах типа «Свободный поток» номер не считывается, и программа не может провести оплату проезда, объяснила зампред.

Ранее «За рулем» рассказал о передаче местных дорог в ведение региональных властей.