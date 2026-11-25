Конкурент Lada Azimut получил полный привод
Прокси-марка Tenet объявила цены и комплектации полноприводной модификации компакт-кроссовера Tenet T4L – от 2 504 000 рублей.
Тот же двигатель, что и переднеприводной версии (1.5 турбо, 147 л.с., 210 Нм) тут сочетается не с 6-ступенчатым, а с 7-ступенчатым роботом, а на заднюю ось момент перераспределяется автоматически при пробуксовке передних колес.
Помимо режимов движения «Эко», «Стандарт» и «Спорт» у полноприводных Tenet T4L есть еще «4×4», «Грязь» и «Снег». Паспортный расход топлива по трассе у полноприводника – 7,4 л/100 км.
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Tenet T4L, комплектация «Актив», 2 504 000 рублей
- сдвоенный основной дисплей с бортовым компьютером диагональю 10,25",
- сенсорный 8" экран управления климатом на центральной консоли,
- датчик света и дождя,
- аудиосистема из 6 динамиков,
- задние датчики парковки,
- камера заднего вида,
- беспроводные протоколы подключения смартфонов,
- кондиционер,
- светодиодная оптика,
- бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой,
- центральный замок с дистанционным управлением,
- сертификат ТСУ до 750 кг,
- литые диски 18"
Tenet T4L, комплектация «Прайм» (+ к «Актив»), 2 670 000 рублей
- система кругового обзора 360°,
- двухзонный климат-контроль,
- передние датчики парковки,
- обогрев второго ряда,
- электропривод складывания зеркал,
- водительское сиденье с электрорегулировкой в 6 направлениях,
- беспроводная зарядка.
Также в оснащении заявлены фронтальные и передние боковые подушки безопасности, система блокировки задних замков от детей, функция автоматического запирания дверей на скорости (в зависимости от комплектации), антиблокировочная система ABS, система электронного контроля устойчивости ESC и система контроля давления в шинах TPMS, встроенная система телематики, полный зимний пакет.
Напомним, производство Tenet T4L организовано на заводе «АГР» в Калуге. Кроссовер считается одним из главных конкурентов Lada Azimut, у которого полный привод обещается лишь в перспективе и только в сочетании с гибридом. Нет полного привода и у одноклассника Belgee X50. А вот Haval Jolion, Changan Uni-S (с недавнего времени) и Jeland J6 такими версиями обладают.
Ранее «За рулем» рассказал, что полный привод получил и Tenet Plus L6.
НОМИНАНТ ГРАН-ПРИ
Автомобиль из этой публикации может выиграть самую престижную автомобильную премию России – ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ», если вы ПРОГОЛОСУЕТЕ за него.
Голосование проходит с 1 по 30 ноября 2026 г.
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