Полноприводный Tenet T4L стартует в продажах по цене от 2 504 000 рублей

Прокси-марка Tenet объявила цены и комплектации полноприводной модификации компакт-кроссовера Tenet T4L – от 2 504 000 рублей.

Тот же двигатель, что и переднеприводной версии (1.5 турбо, 147 л.с., 210 Нм) тут сочетается не с 6-ступенчатым, а с 7-ступенчатым роботом, а на заднюю ось момент перераспределяется автоматически при пробуксовке передних колес.

Помимо режимов движения «Эко», «Стандарт» и «Спорт» у полноприводных Tenet T4L есть еще «4×4», «Грязь» и «Снег». Паспортный расход топлива по трассе у полноприводника – 7,4 л/100 км.

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Tenet T4L, комплектация «Актив», 2 504 000 рублей

сдвоенный основной дисплей с бортовым компьютером диагональю 10,25",

сенсорный 8" экран управления климатом на центральной консоли,

датчик света и дождя,

аудиосистема из 6 динамиков,

задние датчики парковки,

камера заднего вида,

беспроводные протоколы подключения смартфонов,

кондиционер,

светодиодная оптика,

бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой,

центральный замок с дистанционным управлением,

сертификат ТСУ до 750 кг,

литые диски 18"

Tenet T4L, комплектация «Прайм» (+ к «Актив»), 2 670 000 рублей

система кругового обзора 360°,

двухзонный климат-контроль,

передние датчики парковки,

обогрев второго ряда,

электропривод складывания зеркал,

водительское сиденье с электрорегулировкой в 6 направлениях,

беспроводная зарядка.

Также в оснащении заявлены фронтальные и передние боковые подушки безопасности, система блокировки задних замков от детей, функция автоматического запирания дверей на скорости (в зависимости от комплектации), антиблокировочная система ABS, система электронного контроля устойчивости ESC и система контроля давления в шинах TPMS, встроенная система телематики, полный зимний пакет.

Напомним, производство Tenet T4L организовано на заводе «АГР» в Калуге. Кроссовер считается одним из главных конкурентов Lada Azimut, у которого полный привод обещается лишь в перспективе и только в сочетании с гибридом. Нет полного привода и у одноклассника Belgee X50. А вот Haval Jolion, Changan Uni-S (с недавнего времени) и Jeland J6 такими версиями обладают.

Ранее «За рулем» рассказал, что полный привод получил и Tenet Plus L6.

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