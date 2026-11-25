Росаккредитация запустила пилот по видеофиксации лабораторных испытаний

Росаккредитация вместе с ведущими испытательными лабораториями, среди которых ФГУП «НАМИ», ИЛ «Троян», ИЛ «Про Сервис» и ряд других, проводит пилотный проект по расширению видеофиксации лабораторных испытаний единичных транспортных средств при оформлении свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).

Цель пилота – сформировать подходы к новым требованиям, подготовить рынок к их введению и повысить прозрачность испытаний.

Обязательная видеофиксация в автолабораториях предусмотрена проектом изменений в межгосударственный стандарт ГОСТ 33670-2015. Нововведения включают обязательную съемку поступления и выдачи автомобилей в лаборатории, а также хранение записей в течение 24 месяцев. Это исключит недобросовестные практики и повысит доверие к результатам испытаний.

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Видеокамеры уже применяются в Кодексе добросовестных практик взаимоотношений между испытательными лабораториями, к которому добровольно присоединились лидеры отрасли. Для значительной части рынка видеофиксация не станет принципиально новой процедурой, но после внесения изменений в ГОСТ 33670-2015 ее выполнение станет обязательным.

Руководитель Росаккредитации Дмитрий Вольвач отметил, что лаборатории добровольно протестируют предлагаемые изменения. По его словам, будет проверено, как на практике внедряется система видеофиксации, а результаты пилота помогут исключить избыточную административную и материальную нагрузку на лаборатории.

Президент Ассоциации автомобильных инженеров Денис Загарин сообщил, что эксперты ассоциации неоднократно сталкивались со спорными ситуациями по выполнению работ в рамках оценки соответствия единичных транспортных средств.

Отдельные вопросы, по его словам, вызывает так называемая залповая выгрузка СБКТС в базу данных в течение нескольких минут после начала рабочего дня. Он выразил уверенность, что внедрение процедуры видеофиксации процессов в лабораториях явится действенным доказательным материалом не только для регулирующих и контролирующих органов, но и, в первую очередь, для самих лабораторий.

В России действует 119 лабораторий, выдающих СБКТС по ГОСТ 33670-2015, это почти вдвое больше, чем было в 2024 г. С января по конец июля 2026 г. ими выданы 827,9 тыс. протоколов – на 14% больше, чем годом ранее.

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