Hyundai Creta предлагают под заказ в России с ценами от 2,67 до 3,3 млн рублей

Hyundai Creta, некогда самый продаваемый кроссовер в России, сначала обзавелась «преемницей» под брендом Solaris, а теперь до россиян добралась и новая версия – с другим дизайном. Речь идет о втором рестайлинге модели второго поколения, появившемся в 2024 году.

На российском рынке такую Крету официально никогда не продавали. Ее экстерьер выполнен в стиле старших кроссоверов Hyundai.

Hyundai Creta

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Спереди появились крупноячеистая решетка радиатора и двухуровневая оптика, верхнюю часть которой увенчала тонкая светодиодная полоса. Изменились бамперы и пятая дверь, а задние фонари стали горизонтальными и тоже соединились друг с другом.

В наличии таких кроссоверов в России пока нет – только под заказ. К такому выводу пришли «Автоновости дня», изучив объявления в классифайдах.

Во Владивостоке за поставку самой свежей Hyundai Creta просят минимум 2 670 000 рублей, в Кемерово – 2 790 000 рублей, в Барнауле – 3 100 000 рублей, а в Находке – 3 155 000 рублей.

Из тех же объявлений следует, что заказать кроссовер можно за 3 120 000 рублей в Екатеринбурге, за 3 270 000 рублей в Казани, за 3 280 000 рублей в Новосибирске и за 3 300 000 рублей в Красноярске.

Правда, цены на машины под заказ всегда ориентировочные. Финальный ценник зависит от курса валют на день сделки, расходов на логистику, комиссии продавца, оформления ЭПТС и других издержек покупателя.

Мотор у предлагаемых к заказу Hyundai Creta одинаковый. Под капотом второго по счету рестайлинга всегда стоит 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» семейства Smartstream мощностью 115 л. с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

Интерьер Hyundai Creta

В комплектациях машин последней итерации, как правило, есть цифровая приборная панель и сенсорный дисплей мультимедиа в одном блоке с ней, кондиционер, беспроводная зарядка для смартфона, климат– и круиз-контроль, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, парктроники с камерой заднего вида, зеркала с электроприводом складывания и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски.

О том, какие подержанные автомобили могут заметно подорожать к декабрю, «За рулем» уже рассказывал.

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