Renault Logan II: надежный мотор, простая коробка и крепкая подвеска

Пока цены на новые автомобили продолжают расти, многие покупатели обращают внимание на вторичный рынок. Одним из самых очевидных вариантов в бюджете около 500 тысяч рублей эксперты называют седан Renault Logan второго поколения.

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Renault Logan второго поколения

Если рассматривать диапазон от 450 до 550 тысяч рублей, то в продаже доступно порядка 400-500 машин 2013-2021 годов выпуска. Средний пробег таких автомобилей составляет от 80 до 500 тысяч километров.

Logan II – редкий случай, когда бюджетная модель с годами только укрепила репутацию неубиваемой «рабочей лошадки». Выпускавшийся в России седан прославился энергоемкой и долговечной подвеской, которая легко справляется с ямами, непростыми для других автомобилей этого класса.

При покупке важно следить за состоянием ходовой части. Стойки и втулки стабилизатора обычно требуют замены раз в 30-40 тысяч километров, шаровые опоры – раз в 80-100 тысяч. Ступичные подшипники, амортизаторы и сайлентблоки задней балки при аккуратной езде служат до 100-150 тысяч километров. Рулевое управление также показало себя с хорошей стороны: гидроусилитель не доставляет проблем при замене жидкости каждые 60-80 тысяч километров, а рейка внимания требует примерно до 170 тысяч. Единственный нюанс – рулевые тяги и наконечники, которые могут потребовать замены на 50-70 тысячах.

Renault Logan второго поколения

Чаще всего за полмиллиона рублей продаются машины с 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 82 или 102 л.с. Он работает в паре с пятиступенчатой механикой или простым 4-ступенчатым гидроавтоматом DP2. Ресурс таких моторов составляет около 500 тысяч километров. На этом пробеге владельцы обычно либо капиталят заводской двигатель, либо меняют его на контрактный. Надежность мотора не вызывает вопросов, но нужно следить за катушками зажигания и датчиками, а также не допускать обрыва ремня ГРМ. Его замена требуется каждые 60 тысяч км или раз в четыре года.

В механической коробке передач сцепление меняется раз в 130-160 тысяч км. В автомате DP2 обязательна замена масла каждые 40-60 тысяч км, иначе накапливаются продукты износа, и коробка начинает работать рывками. Самой сбалансированной связкой считается 102-сильный мотор K4M с механикой. При ограниченном бюджете можно рассмотреть 82-сильный K7M. Варианты с автоматом или 113-сильным H4M после рестайлинга лучше брать только с прозрачной историей обслуживания и после детальной диагностики.

О том, какие подержанные автомобили подорожают в декабре, «За рулем» уже рассказывал.

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