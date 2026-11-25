Завод Haval углубляет локализацию коробок передач — на очереди цветное литье

В первом полугодии 2027 года на заводе трансмиссий Haval в Тульской области освоят цветное литье.

Таким образом будет запущен очередной этап локализации коробок передач – корпуса АКП будут отливаться в РФ. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев по результатам встречи с руководством концерна Great Wall Motor.

Напомним, завод трансмиссий рядом с российским автосборочным производством Haval в индустриальном парке «Узловая» заработал 17 сентября 2026 года.

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Сейчас техпроцесс охватывает термообработку, мехобработку и сборку. Дальше – алюминиевое литье корпусов: «Будет освоено цветное литье под давлением корпусных деталей автоматических коробок передач и металлоемкие детали двигателя внутреннего сгорания», – рассказал Миляев. Последнее – немаловажный момент, ведь и местное производство моторов также станет более локализованным.

Ранее «За рулем» рассказал, что Haval анонсировал новый кроссовер.