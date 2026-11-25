Популярный кроссовер, никогда официально не продававшийся в РФ, предлагают под заказ
Hyundai Creta, долгое время остававшаяся самым продаваемым кроссовером в России, сначала обзавелась «преемницей» под брендом Solaris, а теперь стала доступна россиянам в обновленной версии с измененным дизайном.
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Речь идет о втором рестайлинге модели второго поколения, представленном в 2024 году.
На российском рынке такая Крета официально никогда не продавалась. Ее экстерьер выполнен в стиле старших кроссоверов Hyundai: спереди появились крупноячеистая решетка радиатора и двухуровневая оптика, верхнюю часть которой венчает тонкая светодиодная полоса. Также изменились бамперы и пятая дверь, а задние фонари стали горизонтальными и объединились друг с другом.
На классифайдах в наличии этих кроссоверов пока еще нет – их поставляют только под заказ. Например, во Владивостоке за поставку самой свежей Hyundai Creta просят минимум 2 670 000 рублей, в Кемерово – 2 790 000 рублей, в Барнауле – 3 100 000 рублей, а в Находке – 3 155 000 рублей.
Из объявлений также следует, что этот кроссовер можно заказать за 3 120 000 рублей в Екатеринбурге, за 3 270 000 рублей в Казани, за 3 280 000 рублей в Новосибирске и 3 300 000 рублей в Красноярске. При этом цены на поставляемые под заказ автомобили всегда ориентировочные: финальный ценник зависит от курса валют на день сделки, расходов на логистику, комиссии продавца, оформления ЭПТС и других издержек.
Под капотом модели второго по счету рестайлинга всегда стоит 1,5-литровый бензиновый атмосферник семейства Smartstream мощностью 115 л. с., работающий в паре с бесступенчатым вариатором и передним приводом.
В автомобиле, как правило, есть цифровая приборная панель, объединенная с сенсорным дисплеем мультимедиа, кондиционер, беспроводная зарядка для смартфона, климат– и круиз-контроль, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, парктроники с камерой заднего вида, складывающиеся за счет электропривода зеркала и 17-дюймовые легкосплавные диски.
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