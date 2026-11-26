Предприятие Haval в Тульской области планирует освоение новых моделей

Российский завод китайской марки Haval планирует расширять гамму выпускаемых моделей.

Об этом стало известно на встрече губернатора Тульской области Дмитрия Миляева с руководством концерна Great Wall Motor, которому принадлежит автозавод «Хавэйл» в индустриальном парке «Узловая».

Перечень новых моделей пока неизвестен – губернатор лишь сообщил, что расширение номенклатуры завода за счет нескольких новых позиций произойдет «в ближайшие годы».

Напомним, сейчас с автосборочного конвейера в «Узловой» сходит шесть моделей: кроссоверы Jolion, F7, F7x, Dargo и H7, а также компактный внедорожник H3. Ранее выпускали и кроссовер Haval M6, но затем перенесли сборку в Калугу.

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Завод под Тулой работает с большой загрузкой. На встрече стало известно, что в 2026-м предприятие плнирует выпустить количество автомобилей, фактически сооветствующее проектной мощности, – 150 тысяч. Для сравнения: в 2025 году завод произвел чуть более 111 тысяч машин, а годом ранее – 132 тысячи. Есть планы по расширению мощностей до 200 тысяч машин в год.

Ранее «За рулем» рассказал о новых Haval – это гибридные H6L и Jolion Max – кто знает, может на тульском конвейере окажутся именно они...