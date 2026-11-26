Сотрудники Volkswagen в Германии вышли на протесты с черными гробами

Около 4,5 тыс. работников Volkswagen собрались у предприятия в немецком Эмдене – акция прошла перед первым раундом переговоров между руководством концерна и профсоюзом IG Metall. В руках люди держали черные гробы с надписями «будущее» и «доверие». Как объясняют сами участники, эти гробы символизируют гибель будущего компании. О происходящем пишет Reuters.

Скандирование лозунгов, транспаранты, мрачные декорации – день на заводе выдался напряженным. Впереди было садиться за стол переговоров.

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Переговоры Volkswagen и IG Metall

Первый раунд продолжался примерно два часа и закончился без значимых результатов. Следующая встреча назначена на 15 декабря – по сути, это последняя возможность договориться до января, когда сотрудники обещали начать забастовки.

Фон у конфликта тяжелый. Volkswagen запустил масштабную реструктуризацию: конкуренция с китайскими производителями усилилась, импортные пошлины давят, бизнес приходится перестраивать.

В рамках этой перестройки концерн собирается сократить порядка 100 тыс. рабочих мест, а еще четыре завода в Германии планируется закрыть в начале следующего десятилетия.

Что руководство предлагает сотрудникам

Зарплаты немецких работников хотят заморозить на 2027 и 2028 годы, часть льгот – урезать, условия 35-часовой рабочей недели – пересмотреть. В частности, компания хочет сохранить за собой возможность увеличивать продолжительность работы без дополнительной оплаты.

Обсуждается и отмена специальных выплат руководителям, а также бонусов за 25 и 35 лет стажа.

Предыдущий крупный конфликт стороны урегулировали в 2024 году: тогда договорились о сокращении 35 тыс. рабочих мест в обмен на гарантии занятости и инвестиции. Однако с тех пор продажи Volkswagen в Китае продолжили снижаться. По оценке Reuters, операционная рентабельность концерна в 2026 году может составить не более 1% против 5,9% в 2024-м.

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