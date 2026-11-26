Водителям разрешили предъявлять права и документы на машину через «Макс»

Бумажные водительские права и свидетельство о регистрации автомобиля теперь можно не держать при себе. Российским водителям разрешили показывать инспектору Госавтоинспекции цифровые версии этих документов – через мессенджер «Макс». О нововведении сообщили в Минцифры.

Юридическая сила у электронных копий такая же, как у пластиковых карточек и бумажных бланков. Хотя привычный вариант никто не отменял: если удобнее достать из бардачка физическое удостоверение, инспектор примет и его. Цифра здесь – опция, а не обязанность.

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Ключевой элемент всей схемы – раздел «Цифровой ID» в нижней части экрана мессенджера, а точнее, вкладка «Транспорт». Именно там и лежат нужные документы.

Как предъявить документ инспектору

Порядок действий несложный: открыть «Макс» на мобильном устройстве, спуститься к разделу «Цифровой ID», зайти во вкладку «Транспорт» и выбрать права или СТС. Дальше остается нажать кнопку «Предъявить».

На экране появится QR-код. Инспектор отсканирует его и увидит данные – переписывать ничего вручную не придется.

Без сети проверка не пройдет: для считывания кода подключение к интернету обязательно. Так что там, где связь пропадает, бумажные документы по-прежнему выручают.

Откуда берутся данные и кто их видит

Основа цифровых документов – сведения из личного кабинета на портале «Госуслуги». Без подтвержденной учетной записи функцию не подключить.

Понадобится и еще один шаг: загрузить водительское удостоверение и СТС в профиль. После этого они станут доступны в разделе «Цифровой ID» мессенджера.

Данные защищены, уточняют в Минцифры: воспользоваться ими может только владелец документов.

О других тонкостях ПДД, которые важны для водителей, «За рулем» уже рассказывал.

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