МВД обратилось к водителям после запуска цифровых прав в Max

Российские автомобилисты получили право предъявлять сотрудникам ГИБДД водительское удостоверение и свидетельство о регистрации машины в электронном виде – через национальный мессенджер Max. Если мобильный интернет работает, такое предъявление приравнивается к бумажным документам. Если связи нет – показывать оригиналы придется по старинке. Порядок подробно разъяснило МВД России в заявлении.

Возможность предъявления водительских прав через Max появилась после изменений в Правилах дорожного движения. Поправки затронули пункт 2.1.1 ПДД – тот самый, где перечислено, какие документы водитель обязан передать инспектору при остановке.

«Водители получили юридическую и практическую возможность предъявления сотрудникам полиции сведений о своих водительских документах в электронном виде при помощи мессенджера Мax», – поясняют в МВД России, отмечая, что сервис появился благодаря совместной работе ведомства с Минцифры.

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По требованию дорожного инспектора нужно предъявить права соответствующей категории и регистрационные документы на автомобиль, а при наличии прицепа (кроме прицепа к мопеду) – и на него. Теперь вместо пластиковых карточек можно показать QR-код. Как указывают в МВД, предъявление сведений из документов с помощью QR-кода при взаимодействии с системой «Госуслуги» приравнивается к предъявлению самих документов.

Главное условие – устойчивая мобильная связь.

«Полноценная реализация альтернативной возможности предъявления водительских документов в электронном виде может осуществляться исключительно при наличии устойчивой мобильной интернет-связи», – подчеркивают в ведомстве.

Покрытие сети на дорогах неровное: на отдельных трассах и в населенных пунктах связь пропадает из-за отсутствия зоны покрытия, временных ограничений или технических работ. Поэтому электронный формат не отменяет обязанности иметь при себе бумажные документы. В МВД прямо указывают:

«В случаях, если предъявление сведений в сервисе невозможно, обязанность передавать для проверки сотруднику полиции водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства на бумажном носителе сохраняется».

Ведомство советует и дальше возить права и СТС в бумажном виде – как основной способ пройти проверку, когда связь не работает.

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