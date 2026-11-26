Врачи Никитин и Савченкова-Белятко назвали опасные для водителей зимой лекарства

Зимой за руль люди все чаще садятся с лекарствами в крови – сказываются простуда и обострения хронических болезней. Autonews.ru попросил врачей составить список препаратов, которые водителям стоит учитывать. В него попали не только антидепрессанты и транквилизаторы, но и привычные порошки от простуды, капли в нос и растительные успокоительные.

Кардиолог, медицинский директор «Инвитро» Алексей Никитин связал сезонность рисков с ростом заболеваемости простудами и обострением хронических недугов. По его словам, многие автомобилисты принимают сразу несколько препаратов, не изучая состав и возможные побочные эффекты. Усталость и короткий световой день при этом усиливают действие средств, клонящих в сон.

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Терапевт, кардиолог, врач экстренной помощи клиники «Будь Здоров» Елена Савченкова-Белятко обратила внимание на другое: единого официального перечня запрещенных зимой лекарств не существует. Хотя п. 2.7 ПДД никто не отменял – под воздействием препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, а также в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения, садиться за руль нельзя.

Порошки от простуды и капли в нос

Комбинированные порошки от простуды и гриппа – отдельная зона риска. В них нередко входят антигистаминные компоненты первого поколения: они вызывают сонливость, снижают концентрацию внимания и скорость реакции, объяснила Савченкова-Белятко.

Водитель порой даже не подозревает, что в средстве, которое он принимает для облегчения симптомов простуды, есть антигистаминный компонент, отметил Никитин. Что искать в составе: фенирамин, хлорфенамин, дифенгидрамин.

Препараты от кашля тоже требуют осторожности. Средства с декстрометорфаном могут вызывать головокружение, нарушение координации движений и восприятия глубины пространства, предупредила Савченкова-Белятко. Противокашлевые препараты центрального действия с бутамиратом среди возможных побочек дают головокружение и сонливость, добавил Никитин.

Даже привычные сосудосуживающие капли в нос при неправильном применении опасны. Превышение рекомендованной дозировки способно спровоцировать головокружение, учащенное сердцебиение и нарушение координации движений, рассказал Никитин. Индивидуальная реакция возможна и на противоаллергические капли и спреи с диметинденом. Смотреть в составе: ксилометазолин, оксиметазолин, нафазолин, диметинден.

Обезболивающие и жаропонижающие

Сами по себе парацетамол и ибупрофен, по словам Никитина, в целом не препятствуют управлению автомобилем. Опасность могут представлять комбинированные препараты, куда дополнительно входят антигистаминные компоненты и кофеин. Последний, в частности, вызывает перевозбуждение, дрожь в руках и учащенное сердцебиение.

Метамизол (анальгин) эксперт выделил отдельно: среди его возможных побочных эффектов – головокружение и снижение концентрации внимания.

Савченкова-Белятко предупредила о рисках приема обезболивающих с кодеином и тримеперидином. Индивидуальные побочные реакции возможны и при приеме некоторых противовоспалительных средств, в том числе ибупрофена и диклофенака. В списке ингредиентов стоит проверить: кодеин, тримеперидин, метамизол, диклофенак, а также дополнительные компоненты комбинированных препаратов.

Аллергия, успокоительные и сон

Антигистаминные препараты первого поколения – особая статья. Савченкова-Белятко объяснила, что они способны вызывать выраженную сонливость, замедление психомоторных реакций и ухудшение координации.

Даже более современные средства от аллергии не всегда безопасны для водителей, добавил Никитин: у некоторых пациентов они тоже могут вызывать сонливость. На упаковке ищем хлоропирамин, клемастин, дифенгидрамин, прометазин, хифенадин; индивидуальная реакция возможна и при приеме лоратадина, цетиризина и фексофенадина.

Успокоительные растительного происхождения – валериана, пустырник, пион, мелисса – тоже в зоне риска. Седативное действие таких средств в сочетании с накопившейся усталостью негативно сказывается на способности управлять автомобилем, рассказал Никитин.

Отдельная опасность – препараты с фенобарбиталом, который встречается в составе некоторых «сердечных» капель и комбинированных успокоительных. Учитывать стоит и возможные побочные эффекты транквилизаторов, антидепрессантов и препаратов для сна с мелатонином. Обратить внимание в составе: фенобарбитал, диазепам, феназепам, амитриптилин, флуоксетин, мелатонин.

Давление, сердце и нитроглицерин

Водителям с сердечно-сосудистыми заболеваниями зимой нужно помнить о побочных эффектах своих постоянных лекарств. Некоторые препараты для снижения артериального давления вызывают головокружение, объяснил Никитин.

Нитроглицерин и его аналоги, в свою очередь, способны привести к резкому падению давления.

Самостоятельно отменять назначенные врачом препараты из-за необходимости сесть за руль не следует. Проверить в составе: эналаприл, амлодипин, бисопролол, нитроглицерин.

Спирт, энергетики и глазные капли

К лекарственным средствам с этиловым спиртом водителям следует относиться с осторожностью, предупредила Савченкова-Белятко. Этанол может входить в состав некоторых настоек, сиропов от кашля и других средств, применяемых при простудных заболеваниях. В составе ищем этанол (этиловый спирт).

Не все средства, которые автомобилисты принимают для борьбы с усталостью, повышают концентрацию за рулем. Тонизирующие добавки и энергетические напитки в сочетании с усталостью, стрессом или другими лекарствами могут провоцировать перевозбуждение, дрожь в руках, учащенное сердцебиение и нестабильную концентрацию внимания, сказал Никитин. Обычные витамины в рекомендованных дозировках на способность управлять автомобилем не влияют.

Глазные капли с атропином временно ухудшают зрение: они расширяют зрачки и нарушают способность глаза фокусироваться, выделила Савченкова-Белятко. Что искать в составе: атропин.

Миорелаксанты центрального действия – препараты для снижения мышечного тонуса – тоже требуют осторожности. Среди их возможных побочных эффектов Савченкова-Белятко назвала сонливость и снижение концентрации внимания. В списке ингредиентов: баклофен, тизанидин, толперизон.

Что советуют врачи водителям

Перед приемом любого лекарственного препарата врачи рекомендуют изучать инструкцию, уделяя особое внимание разделу о влиянии на способность управлять транспортным средством.

Еще несколько правил от специалистов: изучать состав комбинированных препаратов от простуды и гриппа; не превышать рекомендованную дозировку; не считать растительные успокоительные средства безобидными; отказываться от поездок за рулем при появлении сонливости, головокружения или нарушений зрения; обсуждать с лечащим врачом возможность управления автомобилем при назначении курса лечения.

«Даже если препарат вам давно знаком, индивидуальная реакция может измениться. Если врач назначил лекарство, а вы планируете поездку, обсудите с ним риски. Специалист поможет подобрать аналог с меньшим влиянием на психомоторные функции», – заключила Савченкова-Белятко.

О том, как действовать в одной спорной дорожной ситуации, «За рулем» уже напоминал.