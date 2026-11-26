Эксперт Ладушкин объяснил, как сделать авто заметнее во время сильной метели

В сильную метель многие водители тянутся к кнопке аварийной сигнализации – кажется, что так машину заметят и риск ДТП снизится. Правда, по словам автомобильного эксперта Евгения Ладушкина, толку от этого меньше, чем хотелось бы: куда полезнее включить противотуманные фары и задний противотуманный фонарь.

Красный свет заднего противотуманного фонаря, пояснил специалист, человеческий глаз воспринимает лучше. Да и видно его с большего расстояния – в снежной пелене это как раз то, что нужно.

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Аварийку Ладушкин советует включать вместе с другими световыми приборами, если машина застряла в снегу. Еще один случай – когда водитель ослеплен и плохо видит дорогу, но продолжает катиться по инерции. Пригодится она и тогда, когда впереди случилось ДТП, обозначенное на дороге недостаточно хорошо.

Противотуманные фары вместо аварийки

При этом многие водители, напомнил эксперт, воспринимают аварийку как сигнал о поломке, ДТП или другой нештатной ситуации. Хотя, если следовать правилам, у нее есть и другие сценарии.

«Ее можно и нужно использовать в случаях, когда это предусмотрено правилами, однако постоянно передвигаться на аварийке в метель – бессмысленно. Водитель сзади гораздо раньше увидит противотуманный фонарь, чем аварийку», – заключил он.

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