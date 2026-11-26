KGM анонсировала Rexton нового поколения: PHEV и платформа Chery T2X

Корейская KGM, до ребрендинга известная как SsangYong, выложила тизеры флагманского внедорожника Rexton следующего поколения. Премьера, предварительно, намечена на 2027 год. Машина сменится не только снаружи – перемены затронут и конструкцию.

Ключевой поворот – отказ от рамы. Впервые за всю историю модели Rexton получит подключаемую гибридную установку и несущий кузов. За базу возьмут платформу T2X китайской Chery, с которой корейцы договорились о партнерстве. Дальше Rexton пойдет своим путем отдельно от пикапа Musso: тот, кстати, остался рамным.

KGM Rexton следующего поколения

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Спереди бросаются в глаза узкие двухъярусные LED-фары, подсвеченная пятисекционная решетка, массивный бампер и угловатый капот. В общем-то, из-за этого автомобиль напоминает новый Jeep, хотя отдельные детали перекликаются с GMC Hummer EV и Dacia Duster. Корма получила вертикальные фонари, особую форму багажной двери и спрятанные поворотники – здесь уже угадываются мотивы Range Rover, а кому-то видится и Rolls-Royce Cullinan. Чтобы путаницы не было, KGM подписала имя модели над нишей номерного знака. Британские нотки, возможно, пришли от партнера – Chery и ее Jaecoo 7.

KGM Rexton следующего поколения

Пилотное производство Rexton PHEV стартовало в октябре. Несколько машин уже тестируют на дорогах общего пользования. Подробности компания раскроет в декабре, а продажи в Южной Корее начнутся в январе 2027-го. В США модель не появится: помимо высоких пошлин, федеральные нормы для автомобилей с китайскими компонентами фактически закрывают ей американский рынок.

KGM Rexton следующего поколения

История Rexton началась в 2001 году. Тогда это был рамный внедорожник на шасси Musso с двигателями по лицензии Mercedes и дизайном Italdesign Giugiaro; на конвейере он продержался 16 лет. Второе поколение вышло в 2017-м и продается до сих пор.

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