Chery начала продажи Jetour TX в Китае: пять комплектаций от 89 990 до 125 900 юаней, запас хода до 550 км и 10 000 заказов за 20 часов

На китайском рынке открылись продажи кроссовера Jetour TX – марка входит в структуру концерна Chery, а на домашнем рынке автомобиль известен под именем Tourer. Покупателям доступны пять комплектаций, ценник – от 89 990 до 125 900 юаней, что по актуальному курсу составляет примерно 1,1-1,6 млн рублей.

На этапе предзаказов, напомним, машину предлагали минимум за 99,9 тысячи юаней – то есть к старту продаж прайс опустился.

Jetour TX

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Внешность получилась нетипичной для бренда: ретро-мотивы здесь переплетены с современным «кроссоверным» дизайном. Спереди и сзади внимание приковывает оптика с четырьмя круглыми элементами – отсылка к легендарным автомобилям прошлого. Традиционной решетки радиатора нет, ее роль выполняют активные жалюзи на бампере.

Сбоку бросается в глаза «квадратный» силуэт кузова с подчеркнуто широкой задней стойкой; ручки дверей – обычные. Корма обзавелась массивным бампером и немалой крышкой багажника.

Габариты такие: 4475 мм в длину, 1880 мм в ширину, 1700 мм в высоту, колесная база – 2735 мм. По сути, это чуть меньше популярного в России Dashing. Зато клиренс для такого класса высокий – 200 мм. Объем багажника – 598 литров, плюс спереди есть отсек на 150 литров; если сложить задний ряд, показатель вырастает до 1658 литров.

Салон и оснащение нового кроссовера

Внутри с экстерьером никакой переклички нет. Интерьер выполнен в лучших традициях современных китайских кроссоверов: минималистичная передняя панель с большим дисплеем мультимедийной системы, двухспицевый мультируль перед водителем и виртуальная приборная панель.

На центральном тоннеле разместились физические кнопки управления функционалом, две ниши для беспроводной зарядки, «шайба» переключения режимов движения, два подстаканника и подлокотник с вещевым боксом.

Интерьер Jetour TX

Для демократичной цены оснащение довольно богатое. Все интеллектуальные системы помощи водителю работают на мощном чипе Qualcomm Snapdragon 8775 и объединены в комплекс Falcon 500+ – там автоматическая парковка (в том числе с памятью), автопилот, навигация и другое. Поддерживаются Apple CarPlay, Huawei HiCar и Carlink, предусмотрены система кругового обзора, панорамная крыша и электропривод багажника, а в топовой версии передние сиденья получили подогрев, вентиляцию и массаж.

Электромоторы, батарея и первые заказы

Jetour TX – чистый электромобиль. Моторов может быть один или два: отдача составляет 272 л.с. при 285 Нм крутящего момента либо 374 л.с. при 427 Нм. Разгон до первых 100 км/ч занимает от 7,5 до 5,5 секунды в зависимости от версии.

Батарея одна – на 65,4 кВт·ч. Ее хватает, чтобы проезжать от 510 до 550 км на одной зарядке, цифра тоже зависит от модификации. Еще одна интересная особенность – интеллектуальный полный привод с фирменной технологией XWD и специальный режим 7+X для бездорожья: тяга грамотно перераспределяется по колесам, и в тяжелых условиях машина не застревает.

Судя по всему, TX впишется в линейку брутальных кроссоверов бренда, где сейчас представлены модели T1 и T2, – на это намекают и экстерьер, и китайское обозначение. Как бы то ни было, перед нами первый полностью электрический кроссовер марки, что открывает для нее новые возможности. Примечательно, что через 20 часов после старта продаж компания отчиталась о 10 тысячах заказов на новинку.

О том, как китайские кроссоверы набирают популярность в России, «За рулем» уже рассказывал.

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