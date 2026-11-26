Электрический кроссовер Honda Alpha дебютирует 2 декабря, выпуск наладят в Индии

Honda обнародовала первые эскизы электрического кроссовера Alpha. Мировая премьера назначена на 2 декабря. Это будет первый электрокроссовер марки, выпуск которого наладят в Индии.

Дизайн разрабатывали в японском центре Honda Design Centre Japan. Ранее в компании поясняли, что модель будет представлена «на глобальном рынке, преимущественно в Японии и Индии».

Honda Alpha

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По эскизам видно: SUV с плавными линиями кузова и массивными пропорциями. В Honda говорят, что при создании внешности старались совместить элегантность и выразительный облик.

Салон выполнен в духе современного минимализма. Обещают просторный интерьер, продуманную эргономику и упор на цифровые технологии.

Интерьер Honda Alpha

Подробности о технике, силовой установке и оснащении раскроют на мировой премьере.

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