iSeeCars: Toyota и Lexus возглавили рейтинг авто с шансом проехать 400 тысяч км

Специалисты американского онлайн- сервиса iSeeCars собрали рейтинг автомобилей, у которых выше шанс дотянуть до 250 тыс. миль – это примерно 400 тыс. км. В топ-4 вошли японские Toyota, Lexus, Honda и Acura. Средний результат по 33 маркам – 5,4%.

Первое место у Toyota: 19,7%. По оценке авторов, ее машины имеют в 3,7 раза больше шансов пройти такой пробег, чем в среднем по отрасли. Lexus оказался вторым с 14,4%.

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На третьей строчке Honda – 13,3%. Acura заняла четвертое место с 9,5%, что в 1,8 раза выше среднего. Лучшей среди неяпонских брендов стала американская GMC: она закрыла первую пятерку с 5,8%.

Правда, выше среднего по отрасли оказались всего пять марок из 33. Следом за GMC идет Mazda с 5,3%, а у остальных участников рейтинга оценка уже ниже 5%.

В отдельном зачете массовых брендов средний шанс преодолеть 400 тыс. км составил 5,8%, у премиальных – 3,4%. Toyota и Honda возглавили масс-сегмент: их результаты превышают средний уровень в нем в 3,4 и 2,3 раза соответственно. GMC, кстати, в этом сегменте занял третье место с теми же 5,8%, то есть ровно на уровне средней вероятности.

Среди массовых марок расклад по шансам преодолеть 400 тыс. км такой: Toyota – 19,7%; Honda – 13,3%; GMC – 5,8%; Mazda – 5,3%; Ram – 4,2%; Ford – 4,1%; Chevrolet – 3,6%; Nissan – 3,4%; Subaru – 2,8%; Dodge – 1,7%; Volkswagen – 1,5%; Jeep – 1,2%; Kia – 0,8%; Mitsubishi – 0,8%; Hyundai – 0,8%; Chrysler – 0,7%; Fiat – 0,2%; Mini – 0,0%.

Как считали вероятности

В основу лег массив из более чем 395 млн автомобилей. Средний пробег по одометру вычисляли для каждого года выпуска, а затем на этих цифрах построили отдельную модель – она оценивает шанс машины выдержать разные пороговые значения.

Вероятности считали отдельно для модели и поколения, после чего усредняли по всей линейке марки. Учитывалась и распространенность модели на дорогах: например, из выборки убрали тяжелые фургоны (heavy-duty) и модели, по которым не хватало данных.

О том, какие автомобили стоит выбирать с расчетом на долгую службу, «За рулем» уже рассказывал в подборке пяти достойных моделей.

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