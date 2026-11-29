Toyota Belta из Японии предлагается под заказ в РФ с ценами от 1,5 млн рублей

Объемы альтернативного импорта в нынешнем году уже превзошли официальные поставки – и на этом фоне россиянам привезли еще одну недорогую новинку, седан Toyota Belta. Машину можно брать как из наличия, так и под заказ; стартовая цена – 1,5 млн рублей.

Самый доступный вариант – новая Belta японской сборки, но только под заказ. Владивостокская компания обещает привезти седан 2023 года с нулевым пробегом «под ключ» и без дополнительных вложений.

Toyota Belta

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Судя по фото, у такой машины сиденья отделаны эко-кожей, есть запуск двигателя кнопкой, однозонный климат-контроль с отдельными дефлекторами для задних пассажиров, кожаный мультифункциональный руль, бесключевой доступ, центральные подлокотники спереди и сзади, мультимедиа с сенсорным экраном и электростеклоподъемники.

В Москве аналогичный седан из наличия оценили в 2 250 000 рублей. Кузов, кстати, шоколадного цвета, а набор опций тот же: бесключевой доступ с кнопкой Start/Stop, сиденья из эко-кожи, мульти-руль, климат-контроль, камера заднего вида с парктрониками, круиз-контроль, электропривод зеркал и стеклоподъемников, а также два центральных стеклоподъемника.

Интерьер Toyota Belta

Под капотом у обеих машин – 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» K15B от Suzuki мощностью 105 л.с. Этот мотор уже проверен на Ciaz, компактвэне Ertiga, хэтчбеке Baleno и внедорожнике Jimny. Коробка передач тоже одинаковая – классический 4-ступенчатый автомат Aisin.

По словам профильных экспертов, если менять масло каждые 7-8 тыс. км и заливать качественное топливо, реальный ресурс K15B до первого капремонта составит минимум 300-350 тыс. км. Причем многие автомобили с таким двигателем проходят 400 тыс. км без вскрытия блока цилиндров – менять приходится только навесное оборудование и уплотнители.

О достойных альтернативах «китайцам» «За рулем» уже рассказывал в отдельном обзоре.

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