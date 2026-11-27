Suzuki представила первый компактный электрокар Ignis для европейского рынка

Suzuki Motor Corporation устроила мировую онлайн- премьеру своего первого компактного электромобиля. Имя ему выбрали знакомое – Ignis. На европейском рынке новинка появится со слоганом «Легко переключиться – лучший городской автомобиль для вашего района».

Suzuki Ignis

Для марки это не просто очередная модель. Речь о дебютном компактном электрокаре, который компания выводит на глобальные рынки. Suzuki, давно известная небольшими машинами, теперь делает ставку на сочетание скромных габаритов и электрической начинки.

Suzuki Ignis

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Главная задумка – дать водителям возможность безболезненно пересесть с бензинового автомобиля на электрический. Заодно привлечь тех, кто привык к крупным машинам: им хотят доказать, что компактный формат удобнее. Габариты нового Ignis – 3570×1656×1635 миллиметров, колесная база – 2,46 метра.

Продажи стартуют летом 2027 года. Полные характеристики к этому моменту рассекретят, хотя кое-что известно уже сейчас: новинка получит литий-железо-фосфатную батарею и ультракомпактный электромотор, мощность которого пока не раскрыта.

Интерьер Suzuki Ignis

О дальнейшей судьбе бензиновых моторов в эпоху электрификации «За рулем» уже рассказывал.