Водителям рассказали, как подготовить электромобиль к зиме
С наступлением холодов владельцам электромобилей и гибридов необходимо учитывать дополнительные затраты энергии и особенности эксплуатации аккумуляторов, сообщает технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.
Самая распространенная ошибка зимой – рассчитывать поездку по летним цифрам запаса хода. В мороз энергия уходит еще и на обогрев салона с батареей, а холодный аккумулятор ограничивает мощность и снижает эффективность рекуперации. Отсюда два простых правила: держать резерв и закладывать время на ожидание у зарядки.
Если машина подключена к сети, предварительный прогрев батареи позволяет сэкономить энергию непосредственно для движения.
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С литий-ионными ячейками зимой отдельная история. Заряжать слишком холодные элементы большим током не стоит – штатная система сама ограничивает зарядный ток, а там, где есть подогрев, батарея успевает прогреться перед зарядкой.
Кстати, оставлять автомобиль на долгой стоянке с небольшим зарядом и включенными потребителями – плохая идея: за несколько дней он может уйти до критического уровня. Другое дело, когда дополнительные функции отключены, а машина все равно теряет большую часть заряда за считаные дни, – тогда без проверки не обойтись.
Примерзший зарядный порт и кабель
Зимой проблемы возникают и с зарядным оборудованием. После мойки или ледяного дождя способны примерзнуть крышка порта, фиксатор или сам разъем.
Кабель силой выдергивать нельзя. Контакты металлическими предметами не чистить. Кипятком порт не поливать. Все три «народных» способа только добавляют хлопот.
Как быть? Остановить зарядку штатным способом и разблокировать разъем по инструкции. Если он примерз, выручит штатный подогрев порта или режим размораживания – при условии, что такая функция предусмотрена. Еще вариант – отогреть автомобиль в помещении. Аварийная разблокировка, между прочим, для силового извлечения обледеневшего штекера не предназначена.
Родионов рекомендует не вставлять разъем с наледью на контактах и не пользоваться поврежденным кабелем. Во время мойки крышка порта должна быть закрыта, а струю высокого давления направлять в открытый зарядный разъем не следует.
Сезонная проверка перед зимой
До наступления холодов стоит проверить низковольтный аккумулятор, систему отопления, работу терморегулирования, состояние зарядного порта и кабеля.
Плюс сезонные процедуры: зимние шины, давление в них, тормоза и подходящая омывающая жидкость.
Владельцам гибридов дополнительно важно обслуживать двигатель внутреннего сгорания по регламенту, резюмировал эксперт.
О том, как зимовать машине во дворе без вреда для нее, «За рулем» уже рассказывал.
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