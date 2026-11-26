Новогодние скидки и эффект «утиля»: что будет с ценами на авто в декабре

Индексация утилизационного сбора, которая начнет действовать с 1 января 2027 года, способна отразиться на российском авторынке уже в декабре. Что случится с ценниками, скидками и объемами продаж накануне Нового года, Autonews.ru рассказали эксперты и участники рынка.

Прогнозы по ценам на декабрь

Плавное подорожание новых автомобилей в последний месяц 2026 года допускает независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов. Резкого скачка, правда, он не ждет.

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«Рынок сдерживают расширение ассортимента отечественных авто (Lada Azimut, Sollers S9) и наличие стоков 2025 года выпуска. Однако еще с осени 2026 года дистрибьюторы начали корректировать прайс-листы», – рассказал Тузов.

Напомнил эксперт и об индексации утильсбора с 1 января 2027 года. К этому моменту иномарки подорожают на 10-20%, особенно если их мощность выше 160 л.с.

Неизбежным называет влияние нового утильсбора на стоимость машин, прежде всего импортных, президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

«У дилеров еще будут автомобили, ввезенные по действующим ставкам. Производители и импортеры тоже будут учитывать конкуренцию и покупательский спрос. Поэтому в декабре по одним моделям цены могут вырасти, а по другим – сохраниться благодаря действующим программам поддержки», – объяснил собеседник Autonews.ru.

Прогноз Гуреева и Ольховского по ценам

Оптимистичнее смотрит на ситуацию коммерческий директор ГК «Интерлизинг» (занимается реализацией машин в лизинг) Антон Гуреев. Резкого роста цен на новые автомобили в декабре из-за грядущей индексации «утиля», по его мнению, не будет.

«Основные изменения в начислениях утильсбора вступили в силу еще в 2025 году, а плановая ежегодная индексация коэффициентов уже была заложена в цены», – заявил Гуреев.

Ждать снижения стоимости машин в России тоже не стоит. К самому концу года прайсы, наоборот, могут прибавить 3-5%, отметил он.

Другой расклад предлагает гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский: 95% автомобилей, представленных в дилерских центрах, в декабре сохранят прежнюю стоимость. Оставшиеся 5% моделей – как «официальные», так и поставляемые по параллельному импорту – подорожают из-за грядущих нововведений.

«Причем не только утильсбор тут играет ведущую роль. Также не стоит забывать об изменениях законодательства в части начисления таможенных и иных платежей и связанных проектов постановлений», – пояснил собеседник.

Скидки будут, но точечные

Без традиционных новогодних скидок россияне в декабре не останутся, хотя на массовые распродажи рассчитывать не стоит. Как рассказал Подщеколдин, дисконты в автосалонах сохранятся, а «интересные предложения» будут действовать лишь на отдельные модели и комплектации – в первую очередь на машины, которые долго хранились на складе.

«У дилеров есть задача завершить год, продать складские остатки и выполнить планы производителей. Однако нужно понимать, что возможности продавцов не безграничны. Машины закуплены, за них нужно платить банкам, содержать склады, сотрудников. При этом рентабельность дилерского бизнеса сегодня и так очень низкая. Поэтому скидки будут точечными», – резюмировал Подщеколдин.

Тузов, в свою очередь, традиционных новогодних распродаж в декабре не ждет. Точечные скидки от дилеров и самих производителей наверняка будут, уверен эксперт.

Скидочные программы прежде всего затронут машины 2025 года выпуска, считает Гуреев: дилерам нужно освободить место на складах под новинки 2027 года.

«Впрочем, и размеры дисконтов тоже сокращаются по мере снижения запасов. Поэтому рассчитывать на масштабные распродажи, как в 2023-2024 годах, не следует. Рынок стал более сбалансированным, дефицита предложения не наблюдается», – рассказал он.

Небольшим кругом моделей ограничит дисконт и Андрей Ольховский – скидки получат автомобили тех брендов, которые отстают от установленных планов продаж.

Сотрудник отдела маркетинга дилерской сети Favorit Motors Евгений Кувшинов пообещал скидки на новые автомобили к концу года, предупредив: дисконтные программы затронут ограниченное число моделей.

«Размер скидок будет зависеть от конкретной модели, комплектации и складских запасов», – подчеркнул дилер.

Дополнительные выгоды в декабре участники рынка предложат в рамках кредитных программ, трейд-ин и других инструментов поддержки продаж, добавил он.

Спрос и прогнозы по продажам

Декабрь имеет шанс стать лучшим месяцем 2026 года по объему продаж автомобилей, предположил Ольховский. Правда, доходность дилеров такими впечатляющими результатами похвастаться не сможет.

«Конкуренции и предложений будет больше, чем покупателей», – объяснил он.

Ажиотажный спрос в сегменте параллельного импорта из-за грядущей индексации «утиля» в декабре не исключает Алексей Тузов. Рост продаж здесь может составить до 45%.

«При этом реализация локализованных российских автомобилей останется стабильной, так как индексация утильсбора влияет на них гораздо слабее», – добавил эксперт.

Об «оживлении спроса» в декабре заявил и глава РОАД Подщеколдин.

«Покупатели понимают, что с января автомобили могут стать дороже. И те, кто уже планировал покупку, постараются завершить ее до Нового года», – объяснил он.

Еще один драйвер продаж – возобновление программы льготного автокредитования с 1 декабря.

«Однако большого ажиотажа я бы не ожидал. Главная проблема рынка никуда не исчезла – автомобили остаются дорогими, а кредиты для многих покупателей труднодоступны», – заключил эксперт.

По прогнозу Кувшинова, реализация новых машин в первый зимний месяц может вырасти на 5% по сравнению с ноябрем.

С ним не согласен Антон Гуреев: к концу года авторынок традиционно стагнирует. В декабре прошлого года глобальные продажи новых машин сократились почти на 3%, напомнил он, а в первый зимний месяц 2026 года реализация в России может снизиться на 5-10% по сравнению с результатами осени.

«Несмотря на грядущую индексацию утильсбора 2027 года, ажиотажного спроса в декабре не будет: покупатели, которым нужен был автомобиль, уже приобрели его в сентябре-октябре», – добавил он.

О том, какие автомобили еще можно купить без переплаты из-за утильсбора, «За рулем» рассказывал.

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