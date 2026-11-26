Toyota начнет продажи Camry американской сборки в Японии за 2,3 млн рублей

Спустя три года в Японии вновь открылись предзаказы на Toyota Camry. Официальные продажи модели нового поколения в Стране восходящего солнца стартуют в середине декабря.

Собирать Toyota Camry для Японии будут на американском заводе. В пресс-службе марки утверждают, что автомобиль адаптировали под японских потребителей. Самое заметное изменение – перекомпоновка салона: руль и педальный узел переехали на правую сторону.

В Японии модель сняли с продаж в 2023 году из-за слабого спроса. Теперь для внутреннего рынка доступны две комплектации. Стартовая цена – 4,3 млн иен, примерно 2,22 млн рублей.

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Под капотом – только гибрид. В установку входят 2,5-литровый безнаддувный двигатель мощностью 186 л. с., электромотор на 136 л. с. и электромеханический вариатор. Средний расход топлива – 4 литра, запас хода – до 1240 км.

Длина обновленной модели – 4920 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1450 мм. Колесная база составляет 2830 мм, дорожный просвет – 150 мм.

Базовая комплектация включает два 12,3-дюймовых экрана, двухзонный климат-контроль, светодиодную оптику, электрический стояночный тормоз, беспроводную зарядку и камеры кругового обзора с функцией прозрачного капота. Предусмотрены также проактивный ассистент водителя, адаптивный круиз-контроль и системы предупреждения столкновений и выхода из автомобиля.

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