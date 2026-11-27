Эксперт Родионов перечислил китайские кроссоверы с продуманным зимним оснащением

Продуманным зимним оснащением могут похвастаться российские версии Haval Dargo, Haval F7 и Geely Atlas Pro. Список, разумеется, этим не исчерпывается. Набор опций зависит от модели, комплектации и года выпуска: где-то есть обогрев сидений, руля и зеркал, где-то – лобового стекла или хотя бы зоны покоя щеток, плюс обогрев форсунок омывателя. Об этом рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

У Haval Dargo, к примеру, лобовое стекло и форсунки омывателя греются электричеством, а бачок омывателя рассчитан на 4,5 литра жидкости. Для F7 2026 модельного года производитель заявляет аккумулятор увеличенной емкости и дополнительную антикоррозийную защиту.

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Все это важно не меньше комфортных опций. Зимой ведь нужно не просто быстро согреться – требуется уверенно запустить двигатель и не потерять обзор на дороге.

Российскую версию нельзя автоматически приравнивать к внешне такой же машине, выпущенной для другого рынка. Перед покупкой проверяйте фактическое оснащение и документацию конкретного экземпляра, а не описание модели в целом.

Кстати, адаптация продолжается и после старта продаж. Правила, по которому через год любая модель обязательно избавляется от зимних особенностей, не существует. Случаются обновления программного обеспечения и сервисные мероприятия по отдельным компонентам. Владельцы Geely Monjaro, например, рассказывали о затруднениях с задними дверями в мороз, а потом – о бесплатной замене тросиков замков у дилеров. Правда, это еще не значит, что проблема встречается у всех автомобилей этой модели или что ее уже устранили на всех затронутых машинах.

Поэтому у машины с пробегом полезно посмотреть историю обслуживания и узнать, выполнялись ли такие работы. При покупке новой – заранее выяснить, кто занимается гарантийными обращениями и как приходят обновления. Если автомобиль ввезен вне официальной сети, опыт российских владельцев особенно пригодится. Изучать при этом стоит отзывы о той же версии и силовой установке: знакомое название еще не говорит об одинаковой технической начинке. Новинку, по которой нет отзывов и опыта эксплуатации в наших условиях, лучше не брать – выбирайте модель, уже знакомую российским владельцам.

Типичные зимние обращения в сервис

В сервисной практике среди типичных зимних обращений владельцев китайских кроссоверов – предупреждение о низком заряде аккумулятора на панели приборов, затрудненный запуск двигателя, запотевание стекол, примерзание дверей и неисправности отдельных обогревов.

Причем две машины одной модели переносят холода совершенно по-разному: одна уверенно запускается после стоянки, другая регулярно выдает предупреждение о низком заряде аккумулятора. Вот почему при диагностике важно учитывать не только особенности автомобиля, но и то, как им пользуются – насколько продолжительны поездки, как часто машина простаивает и вовремя ли проходит обслуживание.

О том, как правильно оставлять машину на зимовку, «За рулем» уже рассказывал.

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