Top Gear объявил победителей ежегодной премии «Top Gear Awards» 2027 года

Итоги ежегодной автомобильной премии Top Gear Awards 2027 года обнародовало британское издание Top Gear. Победу в главной номинации отдали McLaren W1 – гиперкару стоимостью 2 млн фунтов стерлингов, что соответствует примерно 214 млн рублей.

Упреки в отрыве от реальности в редакции предвидели заранее. Авторы напомнили, что в предыдущие пять лет награду получали BMW iX3, Renault 5, Hyundai Ioniq 5 N, Honda Civic Type R и Hyundai i20 N, и подчеркнули: дорогой автомобиль выбирают не без причины.

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Досталось внимание и Tesla Roadster – презентацию электрокара журналисты назвали поразительным зрелищем, в которое трудно поверить собственным глазам. Машина, по их описанию, летела по воздуху, а направление движения меняла за счет вырывающихся струй сжатого газа.

Малые электромобили: награда у Ioniq 3

В категории компактных электрических моделей приз достался Hyundai Ioniq 3. Аргументами назвали прогресс небольших электромобилей, широту предложения в этом сегменте и старания производителей.

Для контраста вспомнили времена, когда соперниками в подобном сравнении могли бы оказаться G-Wiz и электроскутер для маломобильных людей. Получилось иронично, хотя по сути верно.

Renault Twingo, между прочим, стоит меньше 15 тыс. фунтов стерлингов – около 1,6 млн рублей. Дизайн, признают журналисты, может показаться чересчур детским и приторным, зато по соотношению цены и качества конкурентов у него пока нет.

«Есть и другие небольшие и недорогие электромобили. Просто ни один из них не стоит так дешево (менее 15 000 фунтов стерлингов). И ни один не так хорош», – подчеркнули в Top Gear.

Роскошь по-новому и электрический BMW i3

Что вообще считать роскошью в автомобиле? В Top Gear предложили мерить ее не растянутой колесной базой, не хрустальными ручками переключения передач и не прочими эффектными ухищрениями.

Выбор VLE объяснили предельно просто: удобством и соответствием принципу «роскошь должна упрощать жизнь».

Имя ушедшего в отставку BMW i3 перешло к полностью электрическому седану Neue Klasse. Даже базовую версию отметили за короткие свесы, расширенные арки и очень широкие фирменные «ноздри» на передке. За динамику, мультимедиа, функции автоматизированного вождения и комфорт в салоне в этой машине отвечают четыре вычислительных «супермозга».

Новый X5 и звук V12 в Монце

Внешность и ездовой характер нового X5 журналисты поставили рядом с BMW iX3, который забрал главную награду в 2026 году. Но победителем в номинации X5 сделала инновационная архитектура, отличающая его от младшей модели.

«Именно инновационная архитектура нового X5 отличает его от младшего брата и делает его достойным наград», – отметили в Top Gear.

Отдельной похвалы удостоилось звучание выхлопа мотора V12 без глушителей на автодроме в Монце. Рев, отражающийся от рекламных щитов и трибун, авторы сочли более впечатляющим, чем звук машин «Формулы-1».

GMA T.50S, Genesis и Jaguar Type 01

Трековым автомобилем года стал GMA T.50S – яркая и эмоциональная демонстрация того, на что способна легкая машина. Снижение массы в Top Gear и вовсе назвали единственным путем к подлинной водительской нирване.

Выбор Genesis признали несколько неожиданным. Премиальному бренду Hyundai награду дали за нацеленность на будущее, дальновидную стратегию и амбиции.

Дизайн Jaguar Type 01 был готов и «заморожен» еще в 2021 году. Один из журналистов рассказал, что ему показывали секретные фотографии работы над глиняным макетом этой модели, где скульпторы были в защитных медицинских масках. Нетипичную ширину капота Type 01 он обыграл шуткой о дизайнерах, соблюдавших социальную дистанцию.

«За рулем» уже рассказывал , что Geely Galaxy Starship 7 (в России - Geely EX5) получил полный привод.