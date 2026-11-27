BMW начала продажи удлиненной версии нового кроссовера iX3 для КНР

Продажи электрического кроссовера iX3 стартовали в Китае – BMW вывела на местный рынок модель, построенную на платформе Neue Klasse. Доступна она в трех комплектациях: ценник начинается с 269,9 тыс. юаней (примерно 3,3 млн руб. по курсу на 25 ноября 2026 года) и доходит до 339,9 тыс. юаней (около 4,2 млн руб.).

От глобальной версии китайская машина отличается удлиненным кузовом и увеличенной колесной базой. Впрочем, локальные особенности на этом не заканчиваются.

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Дизайн, салон и багажник новинки

Внешность решена в новом фирменном стиле BMW Neue Klasse. Объемная решетка радиатора получила подсветку Light Glow, а светодиодные фары насчитывают 322 отдельных элемента. Задняя стойка кузова у китайской версии оформлена по-своему.

Внутри – панорамная система iDrive, объединяющая проекционный дисплей и центральный экран диагональю 17,9 дюйма. Картинка на лобовое стекло выводится в разрешении 4K. Мультимедиа поддерживает Apple CarPlay и Huawei HiCar, плюс в нее интегрированы ИИ-модели Alibaba и DeepSeek.

Багажник рассчитан на 540 л, а со сложенными задними сиденьями объем растет до 1600 л. Предусмотрен и передний отсек на 58 л.

Ассистенты, моторы и запас хода

За электронных помощников отвечает система, созданная совместно с Momenta. Благодаря алгоритмам искусственного интеллекта она поддерживает автоматизированное движение и в городе, и на скоростных магистралях; кроме того, в наличии адаптивный круиз-контроль и система предотвращения столкновений.

Базовая 30L с задним приводом оснащается мотором на 265 л.с. и батареей на 77 кВт·ч – до 630 км по циклу CLTC. Версия 40L xDrive получила полный привод с двумя электромоторами суммарной мощностью 374 л.с. и аккумулятор на 86,9 кВт·ч: 5,6 секунды до сотни и 702 км запаса хода. Топовый 50L xDrive выдает 469 л.с. и 645 Н·м крутящего момента, с батареей на 113,4 кВт·ч проезжает до 919 км и разгоняется до 100 км/ч за 4,9 секунды.

Все версии опираются на 800-вольтовую архитектуру. Быстрая зарядка с 10 до 80% занимает 21-22 минуты – точное время зависит от комплектации.

В Россию модели BMW для китайского рынка давно везут по схеме так называемого параллельного импорта, так что появление удлиненного iX3 здесь исключать нельзя..

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