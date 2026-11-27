Росаккредитация проследит за СБКТС по камерам

Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) совместно с ведущими испытательными лабораториями проводит пилотный проект по расширению внедрения видеофиксации процесса испытаний единичных транспортных средств при оформлении свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Об этом говорится в сообщении ведомства.

Обязательная видеофиксация в автолабораториях предусмотрена проектом изменений в межгосударственный стандарт ГОСТ 33670-2015 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия». Нововведения включают обязательную видеофиксацию поступления и выдачи автомобилей в лаборатории, а также хранение записей в течение 24 месяцев, напомнили в Росаккредитации. Это позволит сделать работу лабораторий прозрачнее, исключить недобросовестные практики и повысить доверие к результатам испытаний, подчеркивают в ведомстве.

«Лаборатории добровольно протестируют предлагаемые изменения. Проверим, как на практике внедряется система видеофиксации. Результаты пилота помогут исключить избыточную административную и материальную нагрузку на лаборатории», – отметил руководитель Росаккредитации Дмитрий Вольвач.

Использование видеокамер также уже реализуется в «Кодексе добросовестных практик» взаимоотношений между испытательными лабораториями, осуществляющими оценку соответствия единичных транспортных средств, рассказали в ведомстве. Поэтому для значительной части участников рынка видеофиксация не станет принципиально новой процедурой, но с внесением изменений в ГОСТ 33670-2015 ее выполнение станет обязательным, подчеркнули в Федеральной службе по аккредитации.

«В процессе контроля реализации Кодекса добросовестных практик эксперты Ассоциации автомобильных инженеров неоднократно сталкивались со спорными ситуациями по выполнению работ в рамках оценки соответствия единичных транспортных средств. Отдельные вопросы вызывает так называемая залповая выгрузка СБКТС в базу данных в течение нескольких минут после начала рабочего дня. Внедрение процедуры видеофиксации процессов в лабораториях явится действенным доказательным материалом не только для регулирующих и контролирующих органов, но и в первую очередь для самих лабораторий», - отметил президент Ассоциации автомобильных инженеров Денис Загарин.

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