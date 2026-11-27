Депутат Куринный: с 1 марта врачи будут обязаны сообщать в ГИБДД о противопоказаниях к вождению авто

Сегодня получение медсправки для водителей – история разовая: проходят его при получении прав или при их замене, и на этом все заканчивается. С весны заработает другой подход – за состоянием здоровья водителя будут следить, по сути, в режиме реального времени.

«Если врач в ходе диспансеризации, медосмотра или лечения какого-либо заболевания обнаружил признаки болезни из перечня противопоказаний, он должен уведомить водителя о необходимости пройти внеочередное освидетельствование и направить информацию в ГИБДД», – пояснил парламентарий.

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Касается это и тех, у кого на момент выдачи прав никаких ограничений не нашли. Скажем, спустя год у человека выявили психическое расстройство, проблемы со зрением или нарушение мозгового кровообращения с парезом – тогда врач обязан сообщить ему о внеочередном медосвидетельствовании, а сведения уходят в ГИБДД.

Время на визит к врачам при этом дается: как уточнил Куринный, на осмотр в лицензированной клинике отведено три месяца.

Дальше – два варианта. Подтвердилось противопоказание, которое предполагал специалист, или водитель попросту не успел пройти медосмотр за отведенный срок: и в том, и в другом случае действие водительского удостоверения прекращается, заключил депутат.

О спорных ситуациях, где водителю важно знать свои права, «За рулем» уже рассказывал.

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