Росстат: с 17 по 23 ноября бензин в России подорожал на 26 копеек за литр

Розничные цены на топливо в России опять пошли вверх. За неделю с 17 по 23 ноября средняя цена литра бензина поднялась с 74,15 до 74,41 рубля, то есть на 0,35%. Неделей раньше прибавка была куда скромнее – всего 4 копейки.

Подорожали все основные марки. АИ-92 стал дороже на 27 копеек – до 70,31 рубля; АИ-95 прибавил 25 копеек и стоит 76,58 рубля. За литр АИ-98 и выше теперь просят 104,39 рубля: рост – 24 копейки.

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Дизель прибавил сильнее остальных: плюс 64 копейки, цена – 87,73 рубля за литр. В процентном выражении это 0,74%, тогда как у АИ-92 – 0,39%, у АИ-95 – 0,33%, у АИ-98 и выше – 0,23%.

Рост цен на бензин зафиксировали в 69 регионах. Сильнее всего ценники переписали в Республике Калмыкия, где топливо прибавило 4,5%, и в Ненецком автономном округе – 4,2%.

Обратная картина в 11 субъектах: там цены снизились. Максимальное падение – в Чеченской Республике, на 2,8%, и в Ингушетии, на 2,3%.

В Москве бензин за неделю подорожал на 0,9%, в Санкт-Петербурге – на 0,2%. По сути, общероссийская средняя выросла неравномерно: одни регионы тянули ее вверх, другие – вниз.

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