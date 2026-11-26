Toyota представила концепт Hilux Travo Hyper Z в Таиланде

В Таиланде Toyota вывела на публику экстремальный гоночный пикап Hilux Travo Hyper Z. Одновременно с этим в стране стартовали продажи его более простой городской версии – заниженного Hilux Travo Z Edition. Об этом пишет Carscoops, связывая проект с большим интересом местной аудитории к уличным гоночным пикапам.

Hyper Z – выставочный образец, который в продажу не попадет. Кузов рабочей машины дизайнеры переделали полностью, сделав из него подобие гоночного болида: появились широкие накладки на крылья, низкий передний бампер, заднее антикрыло и широкая резина.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Дорожный просвет у концепта максимально уменьшили, подвеску поставили профессиональную спортивную. В салоне вместо обычных кресел – гоночные сиденья, каркас безопасности и цифровой экран на месте привычных приборов. Мотор компания не называет; по выхлопной трубе видно, что под капотом обычный двигатель внутреннего сгорания, а не электромотор.

Для обычных покупателей Toyota подготовила серийный Hilux Travo Z Edition. Заднеприводный пикап получил уменьшенный клиренс и рассчитан на ровный асфальт, а не на бездорожье. Среди опций – спортивный обвес, 16-дюймовые колеса и три варианта кабины: от двухместной до полноценной четырехдверной.

Под капотом – на выбор два дизеля. Первый объемом 2,4 литра выдает 148 л.с. и работает с механикой или автоматом. Второй, 2,8-литровый, развивает 201 л.с., но сочетается только с механической коробкой передач.

На презентации, между прочим, показали и несколько доработанных Hilux от местных тюнинг-ателье, а еще компьютерные макеты дома на колесах и грузового фургона-холодильника, построенных на базе этого пикапа.

О том, как BYD покупает французский завод, где собирают «клоны» Land Rover Defender, «За рулем» рассказывал ранее.

Обзор выгодных предложений от банков в 2026 ВТБ – автокредит наличными Без первоначального взноса. Сумма кредита: от 300 000 руб. до 10 000 000 руб. Срок кредита: от 1 года до 7 лет. Т-Банк – рассчитать кредит на авто До 8 000 000 руб. До 8 лет. Без первоначального взноса. Удобный расчет кредита на онлайн-калькуляторе. Решение за 2 минуты. Есть также возможность оформить дебетовую карту или кредитную карту Drive для водителей с повышенным кэшбеком на покупки товаров и услуг для автомобилистов. Совкомбанк – рассчитать кредит Автокредит или денежный кредит под залог автомобиля. Заявка онлайн. Без подтверждения дохода. Кредит на карту или курьером. Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль. Реклама:

ПАО Банк ВТБ. 7702070139 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6aysDqcA68P5MpatMwmTCu5Edk2zK23JY3eGrrsAgcffkHzsDk ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6Eif6mrEySkHFhB5vVgRB2qasFKchpvdJQHbZn8ovNtSPda4Dk

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQDuuSnH2DyCC36BaE2or78H478xfcv3D6ityKGCrmERMKUTu

ПАО "СОВКОМБАНК". 4401116480 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQ86gY51sARjBj6HRsRsKufYGG6UuxB5eqcsp9jh22dCKyTQL