Привычный Honda Accord радикально изменился: опубликованы первые фото
Китайское направление Honda готовит Accord к обновлению – снимки машины появились в ходе сертификационных процедур Внешность переработали заметно, и линейка силовых установок, похоже, тоже станет шире.
Больше всего изменений пришлось на передок. Оптика теперь раздельная: узкие дневные ходовые огни вытянулись вдоль кромки капота, сам капот сделали более плоским, а бампер обзавелся крупным воздухозаборником. Корму трогали точечно – переставили эмблемы и переделали нижнюю часть бампера. Основные пропорции кузова при этом остались прежними.
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Габариты после рестайлинга такие: 4986 мм в длину, 1862 мм в ширину и 1449 мм в высоту, колесная база – те же 2830 мм. По сути, седан стал чуть короче, а вот расстояние между осями не изменилось. Про салон пока никаких подробностей нет.
Сертификационные данные указывают на гибридную силовую установку с 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 148 л.с. Другие варианты производитель пока не раскрыл.
А что предлагается сейчас? Совместное предприятие GAC и Honda в Китае продает дореформенные седаны с 1,5-литровым турбомотором на 192 л.с., вариатором и безальтернативным передним приводом. Гибрид в прежней версии тоже был – его установка развивала 207 л.с. и 335 Нм крутящего момента.
Сохранится ли эта модификация в гамме обновленного Accord, пока неясно. Какие еще двигатели достанутся модели после рестайлинга – вопрос тоже открытый.
О том, как меняются хорошо знакомые модели, «За рулем» рассказывал на примере обновленного Chery Tiggo 8.
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