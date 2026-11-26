Новый Dacia Jogger с 2028 года: возможен 7-местный электрический универсал

Согласно сообщению британского журнала «Auto Express», семиместный а Dacia Jogger должен выйти на рынок в 2028 году вместе с новым Sandero.

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Следующий Sandero получит платформу, способную вмещать как двигатели внутреннего сгорания, так и чисто электрический привод. Если Jogger унаследует эту базу так же, как актуальная модель является производной от Sandero, электропривод станет возможным и для семиместного автомобиля. Сам шеф-дизайнер Dacia Давид Дюран не назвал ни тип привода, ни дату выхода на рынок.

Будущий Jogger также должен разделить переднюю часть кузова с Sandero. Дюран объяснил причину этого на примере лобового стекла. В случае создания самостоятельного проекта он сдвинул бы стекло дальше вперед, чтобы просторный салон лучше выделялся снаружи. Однако благодаря передней части от Sandero компания Dacia может использовать одни и те же комплектующие для обеих моделей и собирать автомобили на одной конвейерной линии.

Начиная со средней стойки модели Jogger требуется собственный кузов. Соответственно, крыша поднимается вертикально и продолжает линию вплоть до крутой задней части. Под ней и за ней Jogger предлагает место для двух дополнительных рядов сидений и большого багажника.

Насколько большой может оказаться батарея электрического Jogger, зависит от свободного пространства в полу автомобиля. Renault 4 и Renault 5 предлагаются с аккумулятором емкостью 52 кВт·ч, с которым они в зависимости от комплектации проезжают около 400 километров.

В плане цены для сравнения служит актуальный Jogger Hybrid 155 с семью местами – в Европе он стоит от 24 990 евро. Пятиместная версия начинается от 23 990 евро.

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