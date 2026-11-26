На АВТОВАЗе опубликовали детальное сравнение Lada Azimut с кроссоверами из Китая

В Сети появилась сравнительная таблица кроссовера Lada Azimut с основными конкурентами – источник публикует скриншоты с вебинара для дилеров Lada, устроенного АВТОВАЗом.

Один из слайдов — сравнение геометрических параметров Азимута с другими автомобилями сегмента B+ SUV, представленными в России. Это Haval Jolion, Belgee X50/X50+, Tenet T4L и Jeland J6. Получается, что не будучи рекордсменом по габаритам, вазовский кроссовер является одним из лидеров по колесной базе (2675 мм, больше только у Jolion) и однозначно лучшим по клиренсу (208 мм) и объему багажника (508 л).

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Также специалисты АВТОВАЗа представили и портрет покупателя Азимута. Во-первых, это те, кто пересядет с других моделей Lada. Во-вторых – те, кто раньше пользовался бюджетной иномаркой, а сейчас ищет ей замену. В-третьих – такси и корпоративные автопарки.

Официальные продажи Lada Azimut официально начнутся 1 декабря. Анонсированы два варианта силового агрегата 1.6 (120 л.с.) с 6-ступенчатой МКП для базовой версии и 1.8 (132 л.с.) с вариатором – для более богатых комплектаций.

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