Парламент не поддержал предложение депутатов от Карелии об отмене износа по ОСАГО

Правовое управление Совета Федерации и комитет Госдумы по финансовому рынку дали отрицательные заключения на законопроект, разработанный законодательным собранием Карелии.

Документ предполагал отказ от учета износа запчастей и деталей при определении размера компенсации по ОСАГО за автомобиль, поврежденный в ДТП. Сейчас при расчете выплаты стоимость деталей определяется с учетом амортизации, максимальный предел которой составляет 50%.

Авторы поправок указывали, что действующий порядок создает ситуацию, при которой страховщик оплачивает ремонт не в полном объеме, и потерпевший вынужден доплачивать за новые запчасти из своего кармана. Это противоречит принципу полного возмещения вреда и ведет к дополнительным финансовым обременениям для граждан, говорилось в пояснительной записке.

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В отзыве Совета Федерации отмечено, что по действующему законодательству износ учитывается только при денежной форме выплаты. Если страховщик выдает направление на ремонт в автосервисе, стоимость деталей определяется без учета амортизации. При этом именно восстановительный ремонт по закону является приоритетной формой компенсации ущерба. В верхней палате также напомнили о недавнем решении Конституционного суда, согласно которому страховщик возмещает вред не в полном объеме, а лишь в пределах страховой суммы, установленной законом об ОСАГО, то есть 400 тысяч рублей.

В заключении профильного комитета Госдумы указано, что нормы закона об ОСАГО не отменяют действие статей Гражданского кодекса, по которым владелец источника повышенной опасности обязан возместить вред в полном объеме. Кроме того, принятие поправок приведет к пересмотру Банком России страховых тарифов и, как следствие, к росту страховых премий, что затронет интересы всех страхователей.

В Российском союзе автостраховщиков отметили, что вопрос об отмене учета износа не может рассматриваться изолированно от иных изменений в системе ОСАГО и должен решаться в совокупности с мерами, соответствующими текущим реалиям рынка запчастей и восстановительного ремонта.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает предложения карельских депутатов разумными и необходимыми. По его мнению, позиция парламента только усугубляет системный кризис в этом виде страхования.

Автоэксперт Игорь Моржаретто придерживается иной точки зрения: по его словам, норма об учете износа была заложена в закон еще на этапе разработки, поскольку ОСАГО в России создавалось как недорогой полис, не покрывающий все риски.

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