Стала известна цветовая гамма кузова и интерьера кроссовера Lada Azimut

Кроссовер Lada Azimut, который со дня на день должен выйти на рынок, будет иметь девять вариантов цвета кузова.

Из них два оттенка будут эксклюзивными для модели – это «Гоби» и «Эмеральд» – а дополнят их «Ледниковый», «Платина», «Кориандр», «Серенада», «Борнео», «Фламенко», «Пантера». Вероятно, все кроме белого «Ледникового» потребуют доплаты за цвет (источник указывает 20 000 рублей), что и даст обозначенную ранее цену, тогда как белые машины останутся в необходимом для участия в госпрограмме льготного автокредитования «коридоре» до 2 млн рублей.

Оцинковке подвергаются все панели кузова вазовского кроссовера, исключая днище кузова. Также ожидаются два вариата цвета крыши, а также два цветовых решения по интерьеру и три уровня его отделки.

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Источник, опубликовавший слайды с организованного АВТОВАЗом вебинара для дилеров, отмечает: отделка интерьера в топ-версии будет из натуральной кожи. А вот мультимедийный центр Lada Azimut обойдется без систем Android Auto и Apple CarPlay: в качестве их замены будут выступать интегрированные сервисы Сбера.

1 декабря кроссовер Lada Azimut должен официально стартовать в продажах – многие дилеры по всей России уже получили товарные машины. Будет два варианта силового агрегата 1.6 (120 л.с.) с 6-ступенчатой МКП для базовой комплектации и 1.8 (132 л.с.) с вариатором – для остальных версий.

Ранее «За рулем» рассказал о ценах на Lada Azimut.