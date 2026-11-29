Эксперты оценили решение суда против китайского кроссовера и нашли в нем протекционизм

Недавний запрет суда Гааги на продажу кроссовера BYD Ti 7 в Евросоюзе вызвал бурную реакцию среди дизайнеров китайских автокомпаний.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

BYD Ti 7

Поводом для разбирательства стало сходство внешности автомобиля с британской моделью Land Rover Defender. Большинство профессионалов индустрии считают, что решение выглядит политически мотивированным и не имеет под собой достаточных оснований.

Land Rover Defender

Дизайнер Chery Advanced Design Вячеслав Казаринов назвал приговор странным. По его мнению, если следовать логике суда, то плагиатом нужно признать 90% китайского автопрома, включая модели Jetour, iCar или новинку BAIC. Казаринов уверен, что это политическое решение, направленное на сдерживание экспансии крупного концерна, который уже построил фабрику в Венгрии и открыл студию в Италии.

С коллегой согласен бывший дизайн-директор GWM Андрей Трофимчук. Он охарактеризовал ситуацию как протекционизм в чистом виде. По нормам авторского права BYD Ti 7 не является копией, хотя и вдохновлен британской моделью. Эксперт отметил, что на китайском рынке есть гораздо более явные подражатели, например BAIC Xingtan 5X, но они не продаются в Европе, поэтому и не попали под удар.

Ведущий дизайнер Deepal Никита Меделец также не видит в Ti 7 копии. Он отметил, что при желании претензии можно предъявить множеству других китайских автомобилей со схожей геометрией кузова. Однако даже при внешнем обмере разница будет заметна: длина Defender варьируется от 4323 до 5170 мм, а у BYD она составляет 4999 мм. По словам Медельца, схожесть моделей часто формируется не дизайнерами, а руководителями компаний, которые требуют ориентироваться на западные бренды.

Дизайнер Chery Константин Таранов признал явные сходства между машинами, назвав Ti 7 «внебрачным сыном» Defender. При этом он задался вопросом, где заканчивается вдохновение и начинается копирование. Таранов надеется, что этот прецедент станет сигналом для индустрии и подтолкнет компании к созданию собственного уникального стиля, а не бесконечному воспроизведению успешных западных проектов.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!