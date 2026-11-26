Целиков: За 10 месяцев продажи машин с пробегом выросли на 0,7%, до 5,1 млн штук

За первые десять месяцев текущего года на вторичном рынке России было зарегистрировано 5,1 млн легковых автомобилей.

Это лишь на 0,7% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщают аналитики. Таким образом, рынок демонстрирует сдержанную, но все же положительную динамику, и основным драйвером этого процесса выступают бренды, которые активно ввозятся в страну в подержанном состоянии.

Если рассматривать марочную структуру, то наибольший прирост среди пятнадцати самых популярных брендов показал Volkswagen, прибавивший 13%. Следом идут Honda с ростом на 11%, Mazda с показателем плюс 8% и Toyota, увеличившая продажи на 7%. Именно эти марки, по мнению эксперта, во многом обеспечивают положительную динамику всего сегмента за счет активного импорта автомобилей с пробегом.

Отдельного внимания заслуживают китайские производители, которые пока не входят в топ-15, но демонстрируют системный и заметный рост. Суммарно они занимают менее 6% вторичного рынка, однако годовой прирост составил внушительные 35%. Крупнейшими представителями этого направления остаются Chery, Geely и Haval, чьи позиции на вторичном рынке продолжают укрепляться.

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При этом лидер российского вторичного рынка, марка Lada, в текущем году показывает снижение продаж на 9%. Несмотря на это, объем реализованных автомобилей этой марки составил 1,16 млн штук, что почти в четыре раза превышает суммарный результат всех китайских брендов вместе взятых, который оценивается в 303 тыс. автомобилей.

Таким образом, отечественная марка сохраняет значительный отрыв, хотя общая тенденция рынка смещается в сторону импортных подержанных автомобилей и китайских производителей.

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