Минпром Китая раскрыл Chery Arrizo 9: старт продаж в первой половине 2027 года

Каталог минпрома Китая пополнился флагманским седаном Chery Arrizo 9 – в документах он значится сразу с двумя вариантами силовой установки. По сути, перед нами серийное воплощение концепт-кара Arrizo S: тот еще при первом показе заметно напоминал Audi.

Chery Arrizo 9

До недавнего времени звание флагмана в линейке Chery держал Arrizo 8, на котором построен Tenet A8. Индекс «9» поднял новинку на ступень выше предшественника. Продажи стартуют в первой половине 2027 года, а в будущем, не исключено, седан доберется и до России – правда, уже под маркой Tenet.

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Сравнивать модели Chery с Audi здесь давно привыкли, и флагманская «четырехдверка» – не исключение. Решетка радиатора, бампер, угол наклона крыши и единый блок фонарей у Arrizo 9 сильно перекликаются с Audi A7. Габариты у машин тоже близкие: «девятка» длиннее «немца» на 31 мм, уже на 2 мм и выше на 84 мм.

Между прочим, в этом году европейские компании снова взялись защищать свои дизайны в суде. Так что потенциальный иск от Volkswagen Group для Chery Arrizo 9 – вполне реальная угроза.

Габариты и оснащение Arrizo 9

Длина, ширина и высота седана – 5000 х 1906 х 1506 мм при колесной базе 2900 мм. Относительно Arrizo 8 прибавка солидная: 243 мм по длине, 74 мм по ширине и 37 мм по высоте. Передний свес равен 972 мм, задний – 1128 мм, а углы въезда и съезда одинаковые – по 14 градусов.

Chery Arrizo 9

Снаряженная масса лежит в диапазоне от 1540 до 1680 кг – цифра зависит от версии. Полная масса доходит до 2150 кг.

Судя по данным китайского минпрома, на крышу можно поставить опциональный сенсор LiDAR. Внешность легко сделать спортивнее – за счет красных тормозных суппортов. Диски предлагаются нескольких вариантов, диаметром 18 и 19 дюймов.

Силовые установки

Начальная версия получила 1,6-литровый турбомотор SQRF4J16C мощностью 200 л.с. Расход топлива – 6,39 литра на 100 км.

Более мощная модификация – это 2-литровая турбо-«четверка» с индексом SQRF4J20C, выдающая 261 л.с. С ней седан расходует 6,77 литра на «сотню». О коробке передач данных пока нет. Обе бензиновые версии разгоняются максимум до 200 км/ч.

Есть и исполнение с традиционным гибридом, без возможности внешней подзарядки. Под капотом у такого Arrizo 9 – 1,5-литровый двигатель SQRH4J15 с пиковой отдачей 156 л.с. Мощность электромотора пока не разглашается. Максимальная скорость ниже, чем у бензиновых машин, – 180 км/ч, зато и расход меньше: 5,35 литра на 100 км.

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