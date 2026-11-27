Электрический Chery Tiggo E7 получит мотор на 242 силы и батарею Anhui Deyi

Китайский минпром опубликовал свежий каталог, и в нем засветился новый полностью электрический кроссовер Chery Tiggo E7. На домашний рынок машина выйдет в скором времени.

Chery Tiggo E7

Внешне электрический Tiggo E7 почти не отличается от бензиновых моделей актуальной линейки «семерок» Chery. По фотографиям из базы ведомства этого и правда не скажешь – выглядит как обычный кроссовер с ДВС.

Спереди – крупные фары, в каждой по два L-образных светодиодных элемента, и массивная решетка радиатора. Скорее всего, декоративная. На передних крыльях видны дополнительные камеры, а над лобовым стеклом установлен сенсор LiDAR. Такой набор датчиков намекает на продвинутую систему автономного вождения Falcon.

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Дверные ручки – обычные, без выдвижных механизмов. Сзади – единый светодиодный фонарь с надписью Chery по центру и лаконичный бампер с местом под номерной знак.

Габариты и технические характеристики

Габариты по данным каталога: 4600 мм в длину, 1852 мм в ширину, 1737 мм в высоту. Колесная база – 2700 мм. В салоне пять мест, подвеска полностью независимая. Снаряженная масса – 1870 кг, полная – 2295 кг.

Углы въезда и съезда – по 20 градусов. Штатные колеса – 225/60 R18.

Chery Tiggo E7

Привод – передний, с одним электромотором TZ180YMZA0 мощностью 242 лошадиные силы. Максимальная скорость – 180 км/ч. Тяговая батарея – литий-железо-фосфатная, от Anhui Deyi Energy Technology; эта компания поставляет аккумуляторы и для других моделей Chery.

Емкость батареи и запас хода в карточке минпрома не указаны. Впрочем, подробностей наверняка добавится в ближайшее время.

О другом электрокаре — Porsche 718 Boxster — «За рулем» уже рассказывал.