Jeland C5 появится в России в четырех комплектациях

Российский бренд Jeland раскрыл подробности о версиях нового городского кроссовера C5, который будет доступен в четырех комплектациях: «Актив», «Драйв», «Стиль» и «Стиль AWD».

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Под капотом модели установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с. и крутящим моментом 210 Н*м. Переднеприводные версии оснащаются 6-ступенчатой роботизированной коробкой, а топовая модификация «Стиль AWD» получает полный привод и 7-ступенчатую роботизированную КП. Уже в базе автомобиль комплектуется полностью светодиодной оптикой, обогревом и электрорегулировкой зеркал, а также спортивным спойлером.

Салон C5 предлагает передние сиденья с рельефной боковой поддержкой и регулировками в шести направлениях для водителя. На втором ряду пассажирам доступны дефлекторы климатической системы и дополнительные USB-разъемы. Объем багажника переднеприводных версий составляет 422 литра, полноприводных – 372 литра. При складывании задних кресел в пропорции 1/3-2/3 объем увеличивается до 1149 и 1079 литров соответственно.

Базовая комплектация «Актив» включает 17-дюймовые легкосплавные диски, мультимедийную систему с 12,3-дюймовым экраном, цифровую приборную панель, бесключевой доступ, кондиционер и четыре подушки безопасности.

Версия «Драйв» добавляет 18-дюймовые диски, камеру кругового обзора на 540°, шесть подушек безопасности и комплекс ассистентов, включая мониторинг слепых зон.

Топовые «Стиль» и «Стиль AWD» оснащаются люком, аудиосистемой с 8 динамиками, вентиляцией передних сидений и адаптивным круиз-контролем с расширенным набором систем помощи водителю.

Все версии Jeland C5 адаптированы к российским условиям: кузов проходит специальную обработку воском, днище покрывается антигравийными материалами, а в зимний пакет входят дистанционный запуск двигателя, обогрев руля, лобового стекла и сидений. Палитра включает пять цветов, среди которых «Искрящийся белый», «Черная жемчужина» и «Пудровый серый».

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