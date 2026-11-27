Новые Kia Seltos из Китая предлагаются в России с ценами от 1,85 млн рублей

Китайский импорт продолжает возвращать на российский рынок машины, которые пропали с местных прайс-листов. Компактный кроссовер Kia Seltos как раз такой случай: теперь его можно взять как из наличия, так и под заказ, причем стартовая цена начинается с 1,85 млн рублей.

Kia Seltos

Примерно за эти деньги новый Seltos предлагают во Владивостоке и Воронеже. По сравнению с конкурентами из Поднебесной расклад получается любопытным. Оставшиеся у дилеров Chery Tiggo 4 стоят минимум 2 150 000 рублей, а Haval Jolion даже с механической коробкой передач стартует от 2 099 000 рублей. Версия с роботом у последнего обойдется уже как минимум в 2 499 000 рублей.

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Правда, цифры в объявлениях чаще всего только точка отсчета. Итоговый чек зависит от курса валют на день сделки, комиссии продавца, выбранной комплектации, затрат на доставку в конкретный город и еще целого ряда факторов.

Набор опций у «китайских» Seltos и правда щедрый. Фронтальные и боковые подушки безопасности, парктроники спереди и сзади, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, камера заднего вида с системой кругового обзора – все это есть в списке. Добавьте сюда 27-дюймовую единую широкоформатную панель с экранами цифровой комбинации приборов и мультимедийной системы, поддержку Apple CarPlay и Android Auto.

Интерьер Kia Seltos

Не обошлось и без подогревов руля и передних сидений, панорамной крыши с люком, 17-дюймовых литых дисков и полностью светодиодной оптики. В общем-то, для компактного кроссовера нафарширован он плотно.

Если оформлять поставку под заказ, уложиться в 2 000 000 рублей, судя по объявлениям, можно в Казани, Самаре, Перми, Симферополе, Тюмени, Москве, Уфе, Омске, Липецке, Иркутске и Благовещенске.

Сколько стоят машины из наличия

С автомобилями из наличия картина другая. По всей стране их уже несколько сотен, и самые доступные оцениваются в 2 200 000 рублей – по крайней мере, столько просят за новый Kia Seltos в Екатеринбурге. За 2 400 000 рублей кроссовер можно купить в Красноярске и Ростове-на-Дону, за 2 550 000 рублей – в Кемерово, а минимум 2 700 000 рублей просят в Казани, Омске и Самаре.

Отдельная история – партии у крупных дилеров в Москве, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках. Там ценники традиционно выше, чем везде. Причина, как правило, в необходимости более высокой маржинальности, наличии гарантии и прочих моментах.

А вот что роднит все «китайские» Kia Seltos – это силовой агрегат. Под капотом у них безальтернативный 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 115 л. с., который работает в паре с вариатором и только передним приводом. Полноприводных версий у кроссоверов китайской сборки не бывает.

О другом доступном кроссовере, который в России привлекает ценой и надежным мотором, «За рулем» уже рассказывал.

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