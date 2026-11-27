Без этих вещей в багажнике опасно выезжать на дорогу зимой
Зима испытывает на прочность и технику, и нервы водителя. Аптечки с огнетушителем в этот сезон откровенно мало. Портал ОСН перечислил то, что утром сэкономит время, а на заснеженной трассе может по-настоящему выручить.
Щетка, скребок и лопата
После снегопада все начинается с попытки откопать свою машину. Обычная щетка тут справляется не всегда – особенно если речь про кроссовер или внедорожник. Эксперты советуют брать модель с телескопической, то есть выдвижной, ручкой: до крыши дотянетесь, а одежду о борта не перепачкаете. Скребок должен быть прочным, иначе наледь со стекол не счистить.
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Когда намело всерьез, без лопаты не обойтись. Компактные складные варианты берегут место в багажнике, хотя выбирать лучше стальные.
Пластиковые аналоги частенько ломаются в тот момент, когда пытаешься расколотить застывший бруствер, оставленный снегоуборочной техникой.
Аккумулятор и обзорность
Даже исправная машина зимой подводит из-за севшего аккумулятора. Пуско-зарядное устройство, или бустер, избавит от поисков соседа с проводами. Правда, есть нюанс: хранить гаджет нужно в тепле, а не в промерзшем багажнике – иначе в нужный момент разряженным окажется он сам.
Обзорность – главный фактор безопасности. В зимнюю слякоть стеклоомывающая жидкость уходит в разы быстрее, так что запасная канистра в багажнике не роскошь.
Покупать незамерзайку специалисты советуют только в проверенных магазинах: у дешевого состава резкий запах, а при движении по трассе он еще и кристаллизуется.
Цепи, трос и перчатки
Тем, кто часто выбирается за город, пригодятся противоскользящие цепи. С ними обычная городская машина становится похожей на вездеход – обледенелый подъем или рыхлый снег уже не преграда.
Застряли? Тогда понадобится буксировочный трос. Берите капроновый: на морозе он не дубеет и влагу не впитывает, а разрывная нагрузка должна минимум вдвое превышать массу автомобиля – иначе рывки при вытаскивании из сугроба он не выдержит.
Про непромокаемые перчатки многие забывают. А ведь замена колеса, очистка кузова от снега или долив омывайки на холоде быстро приводят к переохлаждению рук. Качественные перчатки сохранят чувствительность пальцев, и работа пойдет быстрее и безопаснее.
А о том, как защитить кузов от зимних реагентов, «За рулем» подробно рассказал.
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