Госавтоинспекция Курганской области предупредила о гололеде из-за ледяного дождя, автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, как убрать лед с автомобиля

Погодные условия во многих регионах ухудшаются, так, Курганская область готовится к удару стихии: из-за скачков температуры и ледяного дождя дороги рискуют покрыться коркой, сравнимой с катком. Региональная Госавтоинспекция уже предупредила водителей – риск аварий в таких условиях резко растет.

Что советуют инспекторы? Сбросить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущих машин и забыть о резких маневрах. В общем-то, стандартные, но жизненно важные правила для гололеда.

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Правда, ледяная корка в такую погоду появляется не только на асфальте, но и на кузовах автомобилей. Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал в беседе с «Авторадио», как грамотно избавиться от ледяной корки на кузовах автомобилей. Он пояснил, что нужно включать все обогревы, но аккуратно, и лучше чуть-чуть подождать, пока подтает этот лед, а потом аккуратно снимать его скребком. По его словам, это самый простой вариант.

Эксперт отметил, что со стекол лед снимают, а с кузова он отвалится сам. Он оговорился, что это не касается снежной шапки сверху на машине, поскольку ехать со снежной шапкой очень опасно не для водителя, а для тех, кто едет сзади: ее может сдуть ветром, и, если она попадет в лобовое стекло, видимость будет плохая.

Он также напомнил, что правила запрещают греть автомобиль в жилых зонах более 5 минут, и посоветовал прикинуть, сколько времени нужно, заметив, что 5 минут - это на самом деле очень много.

О том, как уберечь кузов от зимних реагентов, «За рулем» уже подробно рассказывал.

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