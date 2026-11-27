Сомнолог Казаченко: хронический недосып напрямую влияет на безопасность движения

Хронический недостаток сна для водителя – это не только про «поймал себя на том, что моргнул и проехал полкилометра». Речь о состоянии, которое самым прямым образом сказывается на том, насколько безопасно человек ведет машину.

Такую мысль высказал ведущий сомнолог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге. По его словам, недосып влияет на безопасность движения как таковую, а не сводится к одной лишь рассеянности внимания.

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Кстати, разница тут принципиальная. Рассеянность можно усилием воли подтянуть на какое-то время, а вот накопленный дефицит сна никуда не денется – он просто ждет подходящего момента, чтобы напомнить о себе.

В общем-то, вывод простой: садиться за руль невыспавшимся – сомнительная идея, даже если кажется, что голова ясная.

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