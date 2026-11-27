НБКИ: средний автокредит в октябре 2026 года достиг 1,67 млн рублей

Средняя сумма автокредита в России обновила максимум: в октябре 2026 года она дошла до 1,67 млн рублей. Выше 1,6 млн показатель не поднимался до этого целый год. За месяц прибавка составила 5,1%, за год – 10,8%, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Рост среднего чека: плюс 80 тысяч за месяц

Почти весь год средний размер займа топтался в коридоре 1,5-1,6 млн рублей. В январе он проседал до 1,49 млн, к сентябрю добрался до 1,59 млн. А вот в октябре динамика резко ускорилась: только за один месяц средний чек прибавил сразу 80 тысяч рублей.

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По регионам картина предсказуемая. Москва впереди – 2,14 млн рублей в среднем на заемщика. Дальше идут Подмосковье с 1,96 млн и Санкт-Петербург с 1,87 млн. В Новосибирской и Тюменской областях (считая ХМАО и ЯНАО) средняя сумма подобралась к 1,8 млн рублей.

А вот по темпам годового роста первенство совсем у другого региона – Татарстана. Здесь средний автокредит вырос на 19,4%, до 1,66 млн рублей. В Саратовской области прирост 18,5%, в Чувашии – 17,6%, в Удмуртии – 17,3%, в Рязанской области – 16,9%.

Москва и Татарстан: два разных лидера

В остальных субъектах динамика куда скромнее. В Иркутской области средний заем прибавил за год всего 3,2%, в Омской – 3,4%. Столица, при своих максимальных абсолютных цифрах, показала плюс 5,4%, Ленинградская область – 6,1%.

Причины роста в НБКИ объясняют просто: автомобили сами по себе подорожали. Свою роль играют и процентные ставки, и то, как банки оценивают заемщика.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков говорит, что кредитные организации внимательно проверяют кредитную историю клиентов и учитывают ее при принятии решений о выдаче займа, его размере и сроке.

Такая проверка, по сути, и помогает банкам снижать риски просрочки. Потенциальным заемщикам в НБКИ советуют обратное: следить за состоянием своей кредитной истории и вовремя выполнять обязательства.

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