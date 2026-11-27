У Zeekr 8X появилась полностью электрическая версия

Каталог китайского Минпрома пополнился полностью электрической версией крупного кроссовера Zeekr 8X – модель уже готовится к старту продаж. Силовая установка у нее такая же, как у самого свежего Zeekr 001.

Гибридный 8X: цены и продажи в Китае

Параллельный гибрид, с которого началась история модели, вышел на китайский рынок в апреле 2026 года. Ценник тогда растянулся от 356,8 до 500,8 тысячи юаней – это примерно 4,42-6,2 млн рублей.

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Сколько таких машин уже колесит по Поднебесной? На учет там поставили 24,5 тысячи SUV. Любопытная деталь: 1,3 тысячи из них потом уехали в Россию. Данные «Китайским автомобилям» предоставила компания «Автостат Инфо».

Габариты, масса и оснащение 8X EV

Снаружи новинка практически неотличима от гибрида: та же крупная решетка радиатора, активный воздухозаборник, обычные, не скрытые дверные ручки, а на крыше – сенсор LiDAR. Точные размеры – 5100 х 2000 х 1780 мм, колесная база – 3069 мм.

Снаряженная масса лежит в пределах 2760-2915 кг, полная – от 3365 до 3465 кг. Мест в салоне либо пять, либо шесть.

Фотографий интерьера 8X EV не опубликовали. Вероятнее всего, внутри все как у гибридного исполнения: сдвоенный монитор, цифровая приборная панель и проекционный дисплей. Из колес предложат диски на 21 или 22 дюйма.

Лидар на крыше работает в связке с системой ассистентов G-ASD G-Pilot H7. С ней машина способна ехать от адреса к адресу в автономном режиме на китайских дорогах, хотя водителю все равно нужно следить за процессом.

Два электромотора на 925 л.с.

Zeekr 8X

В движение кроссовер приводят два электромотора компании Quzhou Jidian, входящей в Geely Holding. Суммарная отдача – 925 л.с. Идентичная связка стоит на последней генерации лифтбэка 001, а еще ее используют на Zeekr 009.

Максималка электрического 8X – 260 км/ч. У гибрида скромнее, всего 230 км/ч.

Про емкость тяговой батареи производитель пока молчит. Для ориентира: у Zeekr 009 с той же силовой установкой аккумулятор на 115 кВт·ч, которого хватает на 720 км по циклу CLTC. Не исключено, что 8X достанется такой же, а запас хода окажется даже больше. Остальные подробности раскроют в ближайшее время.

Zeekr 8X

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