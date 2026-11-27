Автоэксперт Попов: Снег может деформировать крышу во время простоя авто

Оставлять машину надолго под сугробом зимой – плохая идея. Об этом предупредил автоэксперт Дмитрий Попов.

По его словам, риск вполне конкретный: на кузове может образоваться ледяная корка. Из-за нее возникает тот самый эффект «снежного гаража».

Он пояснил, что «гаражное» хранение машины чревато тем, что из нее не будут выдуваться вредные конденсаты. Образование ледяной корки мешает проветриванию полостей, в которых образуется вода.

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«К тому же большие снежные шапки, постепенно проседая в лёд, просто давят на крышу и деформируют её, - добавил эксперт. А деформация, даже небольшая, если имеются люки или панорамная крыша, выводит их из строя».

В таких крышах, по словам Попова, могут образоваться щели, что грозит водными протечками. Специалист призвал тех, кто хранит авто на улице, во время снегопадов регулярно его очищать.

О том, как защитить кузов от реагентов и коррозии зимой, «За рулем» уже подробно рассказывал.

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